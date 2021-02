Les juntes electorals han rebut més de 35.600 excuses per no ser a les meses

Les juntes electorals havien rebut fins al divendres 12 de febrer un total de 35.637 excuses de persones que no volen formar part de les meses electorals en les eleccions al Parlament, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El mateix TSJC va confirmar ahir que 23.311 d'aquestes excuses han estat admeses, 3.065 s'han denegat i unes 3.750 ahir encara estaven pendents de resoldre's.

La majoria d'aquestes peticions que queden per contestar es concentren a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (2.500) i a la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet de Llobregat (1.157). També queden excuses per resoldre a la JEZ del Vendrell (58), la JEZ de Tortosa (28) i la JEZ d'Olot (5). Les xifres no són definitives, atès que els jutjats poden seguir rebent i resolent recursos fins avui mateix.

La junta electoral de zona que ha rebut més excuses ha estat la de Barcelona, concretament unes 9.500, un cop s'han depurat els 2.000 expedients duplicats, o fins i tot triplicats, per correu electrònic, fax, burofax, correu ordinari o entrega presencial. Se n'han contestat gairebé 7.000 –el 50% han estat admeses– i ahir quedaven pendents de contestar prop de 2.500 excuses (a menys de 24 hores de les eleccions del 14-F).

La Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners és l'única que encara no ha proporcionat dades de les excuses presentades (admeses, desestimades o pendents de resoldre).

La Junta Electoral Central va fer pública una resolució divendres en què recordava a les juntes de zona que abans del 14-F han de donar resposta motivada a totes i cadascuna de les excuses presentades i que per fer-ho «hauran d'adoptar totes les mesures que considerin necessàries» per contestar-les.