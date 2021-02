L'OMS confirma que el virus ja era a Wuhan el desembre del 2019

La missió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que va visitar la Xina creu que el desembre del 2019 el coronavirus estava més estès del que es pensava a la província de Wuhan, va informar aquest diumenge la cadena nord-americana CNN. El director d'aquesta missió, Peter Ben Embarek, va declarar a la cadena que els científics xinesos van presentar a la missió 174 casos de coronavirus registrats a Wuhan i els seus voltants i que van ser reportats el desembre del 2019, dels quals 100 van ser confirmats a través de laboratori i els restants, per diagnòstic clínic del pacient.

Va afegir que aquesta quantitat de casos més gran, probablement casos greus, descoberts pels metges xinesos des del principi, podria significar que la malaltia va afectar més de 1.000 persones a Wuhan aquell mes de desembre. «El virus circulava àmpliament a Wuhan al desembre, cosa que és una troballa nova», va asseverar Embarek, que ha retornat a Suïssa a l'acabar la missió de quatre setmanes al país asiàtic per investigar l'origen del virus.

L'investigador va assenyalar que van descobrir que hi havia més d'una dotzena de soques del virus a Wuhan ja al desembre, un senyal que reflecteix una propagació més àmplia del que es pensava. Va afegir que, a més, van poder parlar amb el pacient assenyalat per les autoritats xineses com el primer cas: un oficinista d'uns 40 anys, sense antecedents de viatges, i reportat infectat el 8 de desembre del 2019. Embarek va assenyalar que després de la missió han aconseguit recopilar per primera vegada 13 seqüències genètiques diferents del virus SARS-CoV-2 a partir de desembre del 2019, que si s'examinen amb dades més àmplies de pacients a la Xina durant el 2019 podrien proporcionar pistes sobre el lloc i el moment del brot abans del desembre.

Aquest material genètic, diu la CNN, és probablement la primera evidència a escala internacional que recolzi la teoria que diverses variants del virus han estat circulant des d'abans de desembre del 2019, com estimen alguns viròlegs. Algunes d'aquestes variants ja van ser trobades a les aigües residuals de Barcelona mesos abans de la pandèmia, en concret el març del 2019.

La difusió de l'entrevista al director de la missió es dona després que dissabte la Casa Blanca exigís al Govern xinès que faci públiques les seves dades sobre els primers dies de la pandèmia, i va expressar les seves «profundes preocupacions» per la forma en què la missió de l'OMS va donar a conèixer les seves troballes després de visitar la Xina. En un comunicat, l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, va considerar «imperatiu» que la investigació de l'OMS sobre l'origen del virus sigui «independent» amb les troballes de la missió a Wuhan i «lliure de qualsevol intervenció o alteració del Govern xinès».

Divendres, el diari 'The Wall Street Journal' va informar que el Govern xinès es va negar a entregar a la missió de l'OMS dades originals sobre els primers casos de la Covid-19 al país asiàtic i només van proporcionar els informes que havien elaborat sobre aquests contagis. Per tant, l'equip de l'OMS no va poder revisar les dades originals sobre les quals es van basar aquests informes, una cosa que els permetria arribar a les seves pròpies conclusions sobre l'origen i la forma en què es va estendre el virus, d'acord amb investigadors de l'organització citats de manera anònima per 'The Wall Street Journal'.

Un portaveu de l'ambaixada xinesa a Washington va criticar aquests comentaris i va assenyalar que «l'OMS és una organització internacional multilateral autoritzada en el camp de la salut, no un parc d'atraccions on un pot anar i venir a voluntat», en al·lusió al procés que va iniciar l'expresident nord-americà Donald Trump per deixar l'organisme. «El que els Estats Units han fet en els últims anys ha soscavat greument les institucions multilaterals, inclosa l'OMS, i ha perjudicat greument la cooperació internacional sobre la Covid-19», va afegir.

Embarek va assenyalar a la CNN que esperen poder tornar a la província xinesa de Wuhan en els pròxims mesos per continuar amb les investigacions, però de moment no hi ha dates concretes.