Jornada amb mirades neguitoses i vestits d'astronauta

Els membres de les meses i els suplents van arribar als col·legis electorals amb cara d'interrogant a l'espera d'instruccions. A l'institut Guillem de Berguedà de Berga, on hi havia quatre meses, a les 8 del matí era clar que totes es podien constituir al presentar-s'hi bona part dels ciutadans que hi havien estat citats. Tot i això, res era igual a les altres vegades L'institut és un col·legi electoral habitual a la capital berguedana, però tradicionalment s'han col·locat les urnes a la biblioteca. Ahir, eren al gimnàs, un espai molt més ampli amb garanties de bona ventilació.

Les meses estaven molt distanciades entre elles per evitar al màxim possible el contacte entre electors i, així, garantir els metres de seguretat. Al terra també hi havia indicatius que avisaven dels dos metres de distància, i a totes les taules hi havia gel hidroalcohòlic perquè els membres de la mesa i els votants es poguessin desinfectar. Un cop constituïdes les meses, van prendre la temperatura als qui s'havien de passar la jornada custodiant les urnes i ratllar de la llista els electors que emetien el seu vot. Les mesures eren exhaustives per garantir que la votació no comportava riscos. A l'institut també s'hi va presentar algun despistat. «No tinc clar que hagi de venir aquí», preguntava una dona de mitjana edat que creia que li havia tocat a l'institut. S'havia equivocat, la citació li indicava el Pavelló Nou del carrer Guillem de Berguedà i no el gimnàs de l'institut Guillem de Berguedà. «Bé, doncs hi hauré d'anar ràpid», deia al marxar. Els suplents s'hi van quedar més del que és habitual a l'espera de si hi havia incidències en un altre col·legi. Tot en ordre, i començava la jornada electoral.

A un quart de 10 del matí hi havia unes 30 persones al pati del centre educatiu, que guardaven les distàncies, mentre esperaven entrar al gimnàs. Alguns electors es queixaven de la lentitud del procés. Tothom s'esperava al pati i se'ls indicava quan podien passar i a quina taula s'havien de dirigir. Alguns membres de les meses no les tenien totes. «Hem vingut aquí perquè és el nostre deure, però és clar que atenem persones tot el dia i estem intranquils perquè ens hi exposem massa», afirmava Adrià Gutiérrez, de 19 anys. «Hi ha mesures de seguretat, però no tenim clar si són suficients per evitar contagis i, sobretot, no sabem si seran del tot efectives quan, al vespre, votin els positius», afegia per la seva banda Álex Delgado, de la mateixa edat, mentre que la integrant d'una altra mesa es queixava que, donades les circumstàncies, ningú els havia donat ampolles d'aigua ni res per menjar.

L'ambient que es respirava al col·legi electoral de l'institut de Berga era molt similar al d'altres de la Catalunya Central. La capital berguedana estrenava nous espais de votació, més espaiosos, com els del pavelló esportiu nou i el vell. Els que hi anaven a votar, que també havien de fer cua, se sorprenien al veure que la logística estava ben organitzada.

En punts de votació d'altres municipis, com del Lacetància de Manresa, hi havia votants que alertaven que els ciutadans que sortien topaven amb la cua del que hi entraven. A la capital del Bages, va ser sobretot a l'exterior del pavelló del Pujolet i a l'institut Lluís de Peguera on es van veure més cues ahir , sobretot, al matí i al migdia.