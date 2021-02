L'Audiència de Madrid absol Cristina Cifuentes pel 'cas màster' per falta de proves

L'Audiència de Madrid ha absolt l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, pel 'cas màster' per falta de proves. El tribunal creu que no s'ha acreditat que Cifuentes induís a la falsificació de l'acta del treball de fi de màster (TFM), tal com defensava la fiscalia que sol·licitava una pena de tres anys i tres mesos de presó. En canvi, la sentència feta pública aquest dilluns sí que condemna la professora i exassessora del govern autonòmic Maria Teresa Feito a tres anys de presó com a autora responsable d'un delicte de falsedat en document oficial per la falsificació de l'acta del TFM de Cifuentes i a la professora de la Universitat Rey Juan Carlos Cecilia Rosado a un any i sis mesos per col·laborar en la falsificació.

A Rosado se li ha aplicat un atenuant de confessió i por insuperable i, subsidiàriament, un atenuant molt qualificat per col·laboració amb la justícia.

"Sobre la participació de Cristina Cifuentes, del que s'ha actuat no ha resultat provada cap intervenció de la citada", diu la sentència, que afirma que "les sospites legítimes que poguessin existir no s'han convertit en prova suficient per justificar la responsabilitat" de l'expresidenta madrilenya.

"Ni consta pressió inductora, ni el domini del fet, per la qual cosa no se li pot imputar el delicte", sosté el tribunal.