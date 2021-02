L'OMS declara l'alerta a Guinea després de quatre possibles morts per Ebola

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha començat a incrementar el seu nivell de resposta a Guinea davant l'aparició de quatre presumptes morts a causa de l'Ebola.

«Estic molt preocupada per les informacions sobre quatre presumptes morts per Ebola a Guinea», ha fet saber la directora regional de l'OMS per a l'Àfrica, Matshidiso Moeti.

«L'OMS està incrementant els seus esforços de preparació i resposta per contenir aquesta possible reaparició de l'Ebola a l'Àfrica Occidental, una regió que tantes penúries va patir el 2014», ha afegit en un missatge publicat aquest diumenge en el seu compte de Twitter.

L'origen del possible brot va començar a principis de mes a la regió de N'Zerekore, al sud-est del país: una infermera de Gouéké que va morir entre el 27 i el 28 de gener i que va ser enterrada l'1 de febrer a la seva localitat natal.

Entre els assistents al funeral, vuit persones van acabar exhibint símptomes de la malaltia: diarrea, vòmits i sagnia. Tres d'ells van morir i quatre més estan hospitalitzats a N'Zerekore.

Un altre resident de la zona ha sigut ingressat en les últimes hores, i ja hi ha un total de nou casos, segons ha informat el director de l'Agència Nacional de Salut, Sakoba Keita.

Aquest últim pacient ha sigut identificat aquesta matinada i està ingressat a Conakry. Les mostres es troben ara en mans dels investigadors del laboratori de Guéckédou. «Creuen que es tracta de l'Ebola», ha confirmat Keita al portal de notícies 'Guinée Matin'.

Guinea, l'exportador mundial més gran de bauxita, va ser epicentre d'una epidèmia d'Ebola entre el 2014 i el 2016 que va costar la vida a més d'11.000 persones a l'Àfrica Occidental.