Vuit veus de l'interior al Parlament

Les comarques de l'àmbit de Regió7 col·loquen fins a 8 diputats en la nova legislatura del Parlament de Catalunya: la santpedorenca Laura Vilagrà, la igualadina Alba Vergés, la manresana Núria Picas i el cardoní Ferran Estruch, per ERC. El PSC hi tindrà tres diputats, del Bages, l'Anoia i l'Alt Urgell. Respectivament, Cristòfol Gimeno (Castellbell i el Vilar), Jordi Riba (Igualada) i Òscar Ordeig (la Seu d'Urgell). Ordeig liderava la llista del PSC a les terres de Lleida. La vuitena diputada d'aquesta àrea serà la moianesa Basharat Changue, situada al número 5 a la llista de la CUP.

Podria ser que d'aquí a unes quantes setmanes accedís al càrrec de diputat el sallentí David Saldoni, per la llista llista de Junts, però dependrà de diversos factors. Junts, a Barcelona ha obtingut 16 diputats i Saldoni ocupa el lloc 19. És segur que no agafaran l'acta de diputat ni Carles Puigdemont, que era el número 1, ni l'exconseller Lluís Puig, també exiliat a Bèlgica. I, en funció de si es forma govern o no amb ERC, i de si hi ha més diputats que deixen la cadira del Parlament per ocupar la d'alguna conselleria es podria donar la situació perquè Saldoni fos diputat.

L'alcalde de Castellgalí i primer secretari del PSC, Cristòfol Gimeno, tenia pràcticament garantit poder ser diputat. «Fa 3 anys ningú donava res per nosaltres, ni tan sols fa tres mesos, però hem tornat a tenir un gran resultat». Ell que ja havia estat diputat en anteriors etapes, assegurava que «també és una gran il·lusió» i es mostrava, anit, «engrescat». Més complicat és pensar en formar govern, ja que és possible que ERC i Junts, amb el suport de la CUP, puguin fer un nou intent de govern de forces independentistes. De totes maneres, el PSC intentarà buscar fórmules de govern.

Cristòfol Gimeno es lamentava anit de l'entrada de Vox al Parlament. La formació ultradretana serà el quart grup, amb 11 diputats. Se sumava al lament, anit, Laura Vilagrà. La irrupció de Vox ha estat forta i Vilagrà condemnava que «una força feixista d'ultradreta sigui a la cambra catalana». I també Basharat Changue, que s'estrena al Parlament com a número 5 de la CUP, considera que la presència de Vox era la nota agra per a un dia dolç per a la seva formació, que ha tingut un fort creixement.

Els diputats de les forces independentistes van coincidir a destacar que ja se supera el 50% en la representació parlamentària amb la suma d'ERC, Junts i la CUP. La consellera de Salut, l'anoienca Alba Vergés, donava anit les seves claus davant del resultat. Per una banda, la majoria independentista, per l'altra, el canvi de lideratge en un futur govern en clau nacional amb ERC davant de Junts i la CUP, i un compromís en la lluita per aconseguir una amnistia per als presos i una condemna a la presència de Vox. «No ens arronsarem», va indicar Vergés.

L'anoienca es veu formant part d'un nou govern, i «espero» que al davant de Salut. «Tinc ganes de continuar», assegurava, tot i que també indicava que «ja es veurà».

Vilagrà reblava el clau de la «victòria històrica de l'independentisme» i destacava el paper que hi té la Catalunya Central i l'arrelament del partit. També Vergés recordava que a la seva comarca, l'Anoia, ERC s'ha imposat. El resultat ha fet que l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, també sigui diputat.

Changue recordava que la CUP tindrà més força al Parlament «amb la voluntat que la majoria independentista serveixi per construir en clau social».