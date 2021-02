Mig miler de persones protesten a Manresa contra l'empresonament de Pablo Hasél

Unes 500 persones, segons la Policia Local, es concentren aquest dimarts al vespre al centre de Manresa per protestar per l'empresonament del Pablo Hasél. El cantant ha estat detingut a primera hora del matí i traslladat a un centre penitenciari perquè compleixi una condemna per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona. La mobilització, que ha inclòs una desfilada fins als jutjats i el llançament d'ous contra la seva façana, s'ha fet coincidint amb la convocatòria d'altres concentracions repartides pel territori català.

A la capital del Bages, el punt de trobada de la protesta era a la plaça de Sant Domènec, a les 7 de la tarda. Davant d'una pancarta amb el lema "Llibertat Pablo Hasél" s'ha llegit un manifest i s'han cridat proclames com "Vosaltres feixistes sou els terroristes" i "Presos al carrer, amnistia i llibertat".

De Sant Domènec, els concentrats han iniciat una marxa cap als jutjats. La manifestació ha obligat a tallar un carril de la muralla de Sant Francesc, on han continuat sonant càntics, entre els quals, "Llibertat d'expressió, monarca a la presó".

Cap a 2/4 de 8, el gruix de persones ja havien arribat davant dels jutjats, custodiats pels Mossos i la Policia Local, i alguns dels presents han llançat ous contra la façana de l'edifici.

Els Mossos d'Esquadra han detingut el Hasél en un operatiu que ha començat a primera hora del matí al rectorat de la Universitat de Lleida, on el raper s'havia tancat. La policia catalana s'ha emportat el cantant enmig de crits de suport d'estudiants i altres persones que s'havien concentrat al voltant de la universitat.

Hasél està condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i justificava la tancada, iniciada ahir mateix al rectorat per evitar posar "fàcil" la seva detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari va vèncer divendres passat.

Al marge de les convocatòries de protesta, la societat civil i política catalana també ha expressat el seu rebuig davant aquesta situació, en la qual un artista ingressarà a la presó per les lletres de les seves cançons. Un dels que ha opinat sobre l'assumpte ha sigut el líder d'ERC Pere Aragonès, que ha remarcat que l'actual Codi Penal és «absolutament anacrònic», perquè, ha apuntat, «persegueix la llibertat d'expressió i protegeix la Corona més que als ciutadans».

El socialista Jaume Collboni també ha expressat el seu rebuig per l'ingrés a presó de Hasél i ha advocat per reformar el Codi Penal: «No m'agrada que hi hagi penes de presó per a delictes d'opinió», ha dit en una entrevista a La 2.