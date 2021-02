Junts domina el panorama de l'àrea central en vèncer gairebé en 3 de cada 4 municipis

El color verd que ha fet de fons de la campanya de Junts per Catalunya s'ha escampat com una taca d'oli en el mapa de triomfs municipals en l'àmbit informatiu de Regió7 a la Catalunya Central, tal com evidencia el que il·lustra aquesta pàgina. Si ens atenem al partit que ha estat vencedor en cadascun dels municipis, la formació liderada per Carles Puigdemont i Laura Borràs s'ha fet seus pràcticament tres de cada quatre poblacions de tota aquesta àrea. En concret, són 115 municipis on Junts ha sortit del recompte de les urnes com a força dominant, d'un total de 162. A més a més, la seva hegemonia també ha passat per les capitals comarcals, ja que únicament ha deixat a mans d'ERC Moià i la Seu d'Urgell (en aquest cas per una diferència de només 80 vots sobre més d'un miler).

La Cerdanya i el Baix Llobregat Nord han estat els seus pols oposats. A la primera, no ha deixat ni un sol marge. S'ha imposat en els 17 municipis que en formen part, gairebé duplicant en vots el segon partit, ERC, i amb una diferència de deu punts percentuals en la correlació de forces. En canvi, a la segona no ha aconseguit imposar-se en cap dels seus 7 municipis, on la formació predominant en la suma de vots ha estat el PSC, ja que s'ha imposat en la majoria de municipis amb més habitants, tot i que en nombre de pobles guanyats l'ha superat ERC.

Per darrera de la Cerdanya, les altres dues comarques on Junts ha imposat més clarament la seva empremta amb el pas per les urnes ha estat al Berguedà i al Solsonès, on han assolit la victòria en gairebé 9 de cada 10 de municipis. Al Berguedà ho ha fet en 27 dels 31. Les quatre úniques excepcions se situen a Cercs, Fígols i Sant Jaume de Frontanyà, on s'ha imposat ERC, i a La Quar, l'únic municipi de tota l'àrea d'influència de Regió7 on el triomf ha estat per a la CUP.

En el cas del Solsonès, Junts s'ha imposat en 13 dels 15 municipis. Pel que fa al Bages, tot i que en municipis conquerits ha tingut un lleuger retrocés en comparació en comparació amb les eleccions al Parlament del desembre del 2017 (llavors es va imposar en pràcticament 3 de cada 4), Junts s'ha mantingut com la força clarament hegemònica, ja que ha guanyat en més de la meitat de poblacions (17 de 30).

Al conjunt d'aquestes set demarcacions, ERC és clarament la segona força i ha estat vencedora en 1 de cada 5 municipis. On ha tingut més igualtat amb Junts és al Moianès. Esquerra s'ha imposat en 3 dels 10 municipis (inclosa la capital), Junts ho ha fet en 6 i totes dues forces van empatar a Santa Maria d'Oló amb 200 vots cadascuna. De fet, hi ha dos municipis on s'ha produït una igualtat absoluta entre les dues forces. A banda d'Oló, aquesta situació s'ha donat també a Rajadell, amb 82 vots per a cadascuna.