El Constitucional avala la sentència del Procés

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat per unanimitat la competència del Tribunal Suprem per jutjar la causa de l'1-O, en considerar que els encausats eren aforats i que part dels fets es van cometre a l'estranger. A més, la competència es pot estendre als "responsables per conexitat" i té una "inqüestionable base legal".

El tribunal desestima així el recurs presentat per l'exconsellera Meritxell Borràs, condemnada a una multa de 60.000 euros per desobediència. És la primera sentència d'un recurs per la sentència del Suprem de l'octubre del 2019 i sobre el fons de l'assumpte.

En la deliberació no hi ha participat Antonio Narváez, que es va abstenir després de ser recusat. La sentència serà notificada els propers dies.