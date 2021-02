Desarticulada una banda internacional que va robar un diamant milionari a Barcelona

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Judicial francesa, ha permès desarticular a França una organització criminal que hauria estafat, presumptament, al venedor d'un diamant valorat entre 7 i 15 milions d'euros a Barcelona fa més d'un any. Vuit persones han estat detingudes durant una operació en la qual s'han practicat tres registres, tots a la localitat francesa de Bondy, prop de París.

El mètode, conegut com a 'Rip Deal', consisteix a mostrar una solvència econòmica que en realitat no existeix per generar confiança en les víctimes. La investigació es va iniciar al gener de 2020 quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de la sostracció a Barcelona d'un diamant valorat entre 7 i 15 milions d'euros. Segons la víctima, els autors van simular estar interessats en comprar el diamant sostret, però posteriorment van dur a terme una maniobra de distracció que els va permetre fer el canvi de la caixa que contenia la peça original per una altra a l'interior de la qual no hi havia res.

La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre identificar l'autora material del robatori, que simulava ser experta en diamants i la seva parella, les empremtes dactilars de la qual es van poder recuperar de la caixa, que van ser localitzats a Besançon, a l'est de França. També al tercer investigat, que va simular ser el comprador i que va resultar ser el punt de connexió entre les investigacions de Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.

Ordre Europea per a investigar l'organització criminal

Davant d'aquests fets i davant la sospita que les tres persones formarien part d'una organització criminal dedicada a cometre aquesta tipologia d'estafa arreu d'Europa, es va establir un equip d'investigació conjunta entre ambdós cossos policials. D'aquesta manera al juny de 2020 es va instar a l'autoritat judicial espanyola a l'emissió d'una Ordre Europea de Recerca dirigida a les autoritats franceses amb la finalitat de poder investigar als identificats com a autors del furt del diamant a Barcelona.

En l'Ordre Europea de Recerca, els policies van sol·licitar intervencions telefòniques a França, gràcies a les quals es va poder comprovar que els autors del furt a Barcelona formaven part d'una organització criminal dedicada, entre altres activitats, a cometre estafes pel mètode del 'Rip Deal' a tot Europa.

Mitjançant Eurojust, l'equip d'investigadors va mantenir reunions de coordinació entre autoritats judicials i policials espanyoles, franceses i suïsses. Aquest fet va permetre obtenir indicis que relacionaven l'organització investigada amb més delictes, com una estafa comesa a la ciutat suïssa de Zuric el 31 de juliol de 2020, on a un col·leccionista de vehicles antics li van robar la suma de 200.000 francs suïssos en bitllets de 1.000 francs, o el furt d'un diamant de 101 quirats valorat en 4,5 milions d'euros, també pel mètode del Rip Deal, comès en un hotel de la localitat francesa de Cannes el 7 d'agost de 2020.

El 15 d'octubre de 2020 membres de l'organització es van desplaçar a València amb intenció de cometre una altra estafa pel mateix mètode, encara que finalment no es va produir ja que no es va produir la trobada entre la víctima i els investigats.

Durant la investigació es va tenir coneixement de diversos intents de vendre els diamants sostrets, així com d'un possible viatge a Dubai també amb la intenció de vendre'n un. Totes aquestes gestions dels investigats van resultat infructuosos.

La recerca va demostrar l'existència d'una organització molt professional. Les seves activitats delictives els proporcionaven resultats molt lucratius, fet que els va permetre especialitzar-se en la comissió d'estafes pel mètode del Rip Deal. Per cometre els delictes feien ús d'una bossa de doble fons molt específica i un facsímil que els servia per enganyar les víctimes. Estaven ben entrenats i experimentats en aquesta activitat delictiva i buscaven potencials víctimes gairebé a diari.

Operatiu que va impedir la venda d'un dels diamants sostrets

Recentment, i davant la sospita que pogués produir-se una cita amb la finalitat de vendre un dels diamants sostrets es va dur a terme un operatiu policial per part de la Policia Judicial francesa. El dispositiu va possibilitar que es fessin diversos escorcolls domiciliaris i detencions en diversos localitats de França.

En un dels escorcolls s'hi va trobar una maleta rosa similar en tots els aspectes a la utilitzada durant el robatori del diamant a Cannes, així com sobres que contenien trossos de paper en forma de bitllets de banc (facsímils), dels que s'utilitzen normalment per a la pràctica d'estafes pel mètode del Rip Deal.

A més de les vuit detencions i dels tres escorcolls domiciliaris, aquesta intervenció policial conjunta ha comportat la intervenció de 10.000 euros en efectiu, dos certificats de joies, documentació relacionada amb la compra d'un habitatge a Romania, una lupa dedicada a l'ús de joieria i una memòria USB que permetia l'accés i les transaccions en una cartera de criptomonedes, a més de la maleta utilitzada durant el robatori de Cannes i el sobre amb els trossos de paper en forma de bitllets.