Els grups escolars confinats s'estabilitzen al voltant del 2,5% a la Catalunya Central

La situació epidemiològica als centres escolars de la Catalunya Central s'ha mantingut pràcticament invariable en la darrera setmana, tot i un lleuger repunt del nombre de grups confinats en algunes comarques, que ara suposen el 2,45% del total respecte el 2,24% de la setmana passada.

Les classes arrencaven dilluns amb 70 escoles o instituts de la Catalunya central que com a mínim tenien algun grup aïllat per casos de covid. Això són 5 centres més que el dilluns anterior, que afecten 127 grups i un total de 2.818 alumnes que s'han hagut de quedar a casa, quan la setmana anterior superaven de poc els 2.500. Ha estat un increment moderat, que igualment manté les xifres bastant per sota de les que hi havia a final de gener, amb gairebé 4.000 alumnes de la Catalunya Central confinats, que suposava un 3,3% del total de grups escolars de prop d'un centenar de centres.

A més, l'evolució de les dades d'aquesta darrera setmana han portat a un un increment molt desigual de casos, que s'ha concentrat bàsicament en les comarques més poblades. Osona es manté al capdavant tant pel que fa al nombre de centres afectats com de grups i d'alumnes confinats, seguida del Bages, però on més ha empitjorat la situació és a l'Anoia, on el nombre de grups aïllats s'ha més que doblat en una setmana, i això suposa una afectació per al triple d'alumnes, fins al punt que ara n'hi ha més de 600 que no poden anar a classe perquè com a mínim hi ha alguna persona infectada al seu grup. En canvi, hi ha hagut descensos importants del número de casos al Solsonès, on la quantitat de grups confinats ha caigut a la meitat, i sobretot al Berguedà, que ha passat de tenir 6 centres afectats a 2, amb un total també de 2 grups aïllats respecte els 12 amb què va tancar la primera setmana de febrer. Al Moianès, la situació també ha millorat però més lleugerament.

Fora de la Catalunya Central però dins l'àmbit de Regió7, hi ha hagut un lleuger repunt a la Cerdanya, on dilluns les classes van arrencar amb 2 grups confinats de 2 centres diferents, i al Baix Llobregat nord, que té menys escoles i instituts afectats que la setmana passada i en canvi 10 grups confinats més. Per contra, a l'Alt Urgell l'afectació de la pandèmia a les escoles ha caigut a la meitat.

En el conjunt de Catalunya, el cap de setmana hi havia un 1,91 % de grups confinats respecte el 2,65% de la setmana anterior.