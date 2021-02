La jutge confirma el processament de Torra per la segona pancarta dels presos de l'1-O

La titular del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona ha desestimat el recurs que va presentar l'expresident Quim Torra contra el seu enjudiciament en tancar la investigació de la segona causa per no haver retirat de la Generalitat una pancarta que reclamava la llibertat dels presos de l'1-O.

La interlocutòria, que ha consultat Europa Press, també rebutja el recurs de l'acusació popular, que exerceix Impulso Ciudadano, i que demanava practicar més diligències abans de tancar la instrucció.

La Fiscalia també es va posicionar a favor de desestimar els dos recursos, i la jutgessa assenyala que, com a instructora, no pot avaluar «el pes dels elements de prova, i si són o no suficients per desvirtuar la presumpció d'innocència».

El 28 de desembre, la magistrada va dictar una interlocutòria per iniciar el procediment abreujat en la segona causa que encara Torra per no haver retirat la pancarta i en què la instructora va apreciar «falta d'acatament» a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).