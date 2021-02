Mig miler de persones demanen a Manresa la llibertat de Pablo Hasél

Els manifestants passant per la Muralla per anar cap als jutjats, ahir

Els manifestants passant per la Muralla per anar cap als jutjats, ahir mireia arso

Manresa es va sumar a les convocatòries organitzades ahir per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél. Mig miler de persones es van aplegar a Sant Domènec, des d'on van anar fins a la plaça Major passant pels jutjats. Allà, van llançar ous a la façana, que va protegir un desplegament amb una dotzena d'agents dels Mossos, tres cotxes i una furgoneta antidisturbis. No va anar a més.

Pablo Hasél va ser detingut ahir al matí per fer-lo complir la condemna dictada per l'Audiència Nacional de dos anys, quatre mesos i quinze dies de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme i d'injúries a la Corona.

La convocatòria a Manresa va començar i va acabar amb la lectura d'un manifest contra l'estat espanyol, que «es nodreix del seu passat feixista i imperialista», que «va mutar en una pseudodemocràcia», que «conserva la intolerància pròpia del poder autoritari de les dictadures» i que «impedeix que s'investigui la monarquia corrupta». I a favor «d'una societat lliure» on «els pobles siguin lliures, on les persones siguin lliures i els cantants també». La proclama «Llibertat Pablo Hasél», que també protagonitzava la pancarta que obria la marxa, va ser la més escoltada, però durant la manifestació des de Sant Domènec cap a la Muralla -que va obligar la Policia Local a tallar el trànsit- i fins als jutjats des del carrer de Sant Francesc, el de les Campanes, la plaça de la Música i l'Ignasi Balcells i tot seguit cap a la plaça Major, se'n van escoltar moltes més. Contra la policia, contra la monarquia i per demanar la llibertat dels presos polítics, i llibertat d'expressió.

A Sant Domènec, a les 7, hi havia unes 200 persones, que es van enfilar fins les 500, va confirmar la Policia Local, quan la concentració es va convertir en manifestació. Passades les 8 del vespre, després de la lectura del manifest i de demanar amb crits i amb aplaudiments la llibertat del raper, es va donar per desconvocada. En molts moments, si bé la gent duia mascareta, no es van guardar les distàncies aconsellades.

Enfrontaments amb la policia

La de Manresa va ser una de la vintena de protestes contra l'empresonament del cantant. A Barcelona, a Girona i a València hi va haver enfrontaments dels manifestants amb la policia.

Després de conèixer-se la detenció de Hasél, Podem va anunciar que demanarà el seu indult com una mesura extraordinària mentre pren forma la promesa del PSOE -el seu soci de govern- de modificar el Codi Penal per eliminar els càstigs penitenciaris pels delictes que excedeixen la llibertat d'expressió. A les xarxes socials la notícia de la seva detenció va crispar diversos polítics, periodistes i artistes que van mostrar el seu rebuig a l'empresonament. Alguns, com el diputat d'ERC Gabriel Rufián, fins i tot van contraposar el seu arrest a una manifestació feixista celebrada dissabte passat en homenatge a la Divisió Blava. La Fiscalia Provincial de Madrid investiga l'acte, on els participants van llançar greus proclames contra els jueus.

A Espanya hi ha catorze artistes condemnats amb penes de presó -els 12 cantants de la Insurrecció, Hasél i Valtonyc- segons l'organització Freemuse. Fins ara, amb Hasél, cap no havia ingressat a la presó. Valtonyc va fugir a Bèlgica per evitar-ho i les penes de la Insurrecció, de sis mesos, no en van implicar l'engarjolament. Hi ha, així mateix, la recent ratificació del Tribunal Suprem contra dos cantants neonazis -els vocalistes de Batalló de Càstig i Més que paraules- condemnats a un any d'empresonament per un delicte d'odi contingut en les lletres de les seves cançons.

La detenció a la UdL

Els Mossos tenien ordre d'arrestar i traslladar a un centre penitenciari Hasél i van complir la tasca cap a 2/4 de 9 del matí d'ahir. El raper s'havia tancat al rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) en una acció que va multiplicar el focus mediàtic. Va entrar al cotxe patrulla cridant «mort a l'Estat feixista». Un dispositiu de la Brigada Mòbil (Brimo) havia accedit a l'edifici a 2/4 de 7 del matí i, després d'identificar els seguidors de Hasél, que el protegien amb els seus cossos, va arribar fins al raper i el va conduir a la presó de Ponent.

Hasél havia d'entrar a la presó divendres passat, però ja havia anunciat que no ho faria perquè seria «una humiliació».

Les quatre condemnes

Contra el cantant hi ha quatre condemnes diferents. Una de dos anys de presó per enaltir en les seves cançons grups terroristes com ETA, Al -Qaida, Grapo i Terra Lliure. El Suprem va suspendre el compliment d'aquesta pena. Anys més tard va ser condemnat a dos anys de nou per una altra cançó i seixanta piulades qualificades de nou d'enaltiment del terrorisme i, en aquesta ocasió, també per injúries a la Corona. Aquesta segona condemna va ser rebaixada per l'Audiència Nacional a nou mesos i ratificada pel Suprem. És la que l'ha portat a la presó en existir els antecedents de la primera. Hasél té dues condemnes de 6 mesos per agressions. Per colpejar, insultar i ruixar amb desinfectant un periodista de TV3 en una tancada estudiantil a la UdL i per agredir un testimoni que va declarar contra els seus interessos. Totes dues han estat recorregudes i estan a l'espera d'una resolució per part de l'Audiència Nacional.

Els diputats dels partits independentistes amb representació al Congrés es van fotografiar ahir junts a l'escalinata dels lleons de la cambra baixa per demanar la llibertat de Hasél. La CUP va fer sonar el raper a la tribuna de l'hemicicle del Congrés.

El PP parla de «bona notícia»

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va afirmar que la detenció és «una bona notícia per a l'estat de dret i per a una democràcia plena i consolidada»