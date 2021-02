Perd l'ull la jove ferida en els aldarulls d'ahir a Barcelona per l'empresonament de Hasél

La jove que anit va patir una lesió a l'ull durant els aldarulls per l'empresonament de Pablo Hasél que van tenir lloc a Barcelona, ha perdut finalment aquest òrgan, segons ha confirmat a l'ACN el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El Centre Irídia, que ha denunciat el fet inicialment, atribueix la lesió a un impacte de bala de foam.

Segons el col·lectiu, la ferida és una jove de 19 anys. Durant els aldarulls va transcendir a les xarxes socials la imatge de la jove amb el rostre ensangonat. El SEM ha explicat que en una primera exploració no se la va considerar greu, però que un cop a l'hospital va haver de ser operada. Iridia, que indica que l'operació s'ha fet avui, demana imatges per investigar els fet d'entre dos i tres quarts de nou de la nit a Via Augusta entre Diagonal i Travessera de Gràcia.

Iridia recorda que "fa anys" que denuncia que les bales de foam són "molt perilloses" i poden generar lesions "greus" i "fins i tot la mort". "És una arma de precisió, no com les bales de goma, que era impossible controlar la trajectòria", ha remarcat Anaïs Franquesa, codirectora del col·lectiu. L'entitat considera "molt greu" que tant l'octubre del 2019 com ahir "hi hagi hagut casos de persones ferides amb foam al cap".

D'altra banda, Irídia ha qualificat de "sorprenent" que en la roda de premsa d'aquest matí el Departament d'Interior "no s'hagi explicat res d'aquest cas", i considera "imprescindible" que en aquesta legislatura es faci una revisió parlamentària "profunda" dels mecanismes de control, avaluació, investigació i sanció interns dels Mossos.

Pugen a 18 els detinguts i a 25 els agents ferits



A tot Catalunya, els cossos policials van detenir fins a 18 persones durant els aldarulls que es van produir aquest dimarts en diversos punts per l'empresonament de Hasél. El comissari Joan Carles Molinero ha explicat que els Mossos van detenir 15 persones i les guàrdies urbanes i policies locals tres més. El comissari ha concretat que el perfil dels arrestats és el de joves d'entre 17 i 25 anys. A més, 25 agents van resultar ferits, dels quals 21 mossos i quatre policies locals o guàrdies urbans. D'altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 30 ciutadans ferits.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que no es pot identificar un únic perfil entre les persones que van participar en els aldarulls sinó que formarien part de "diversos grups". Interior sosté que això mateix va passar en incidents a la tardor en contra de les restriccions per la covid.

Sobre Barcelona, Molinero ha explicat que es van concentrar fins a 5.000 persones a la plaça de Lesseps. Aquesta es va convertir en una manifestació i es van produir els primers incidents al passar per davant de la comissaria de la Policia Nacional al carrer de la Granada. El resultat final van ser 50 contenidors cremats, els 40 locals sabotejats, una vintena de motos cremades i 10 agents lesionats.

A Girona, la concentració va aplegar 5.000 persones que i també es va transformar en manifestació i va acabar amb incidents. També aquí es van produir assalts a entitats bancàries i saquejos en establiments comercials, es van cremar contenidors i dos vehicles policials van resultar "greument" danyats.

A Vic la concentració inicial va reunir 300 persones però una seixantena va acabar protagonitzant els incidents a la comissaria. En aquest punt hi van haver onze agents lesionats i quatre detinguts. Pel que fa a Lleida, es van comptabilitzar unes 1.200 en la protesta inicial que va acabar derivant en incidents amb crema de contenidors, llançaments a la línia policial i barricades. En total, vuit detinguts.

Hi va haver "violència gratuïta" contra agents i assegura que es van sobrepassar "límits"



Sàmper, ha afirmat que els Mossos d'Esquadra no van intentar aturar "enlloc" les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasel i que, per contra, es va produir "violència gratuïta" contra els agents. En roda de premsa, Sàmper ha condemnat "amb majúscula i en negreta" aquesta violència i ha afegit que "mai està emparada" en l'exercici de drets fonamentals. Ha reconegut "preocupació" pels fets i ha insistit que es van sobrepassar "límits". El conseller ha recordat que el Tribunal Europeu de Drets Humans reconeix que una manifestació pot provocar molèsties i ha afegit: "El que va passar ahir no són molèsties". De cara a les manifestacions convocades per aquest dimecres ha demanat "pau social".

Sàmper ha iniciat la seva intervenció reconeixent que la sentència contra el raper Pablo Hasel es basa en preceptes "caducs" i d'una època "contrària a qualsevol altre amb valors democràtics". Ha afegit que cal una reforma "urgent" d'aquests preceptes però ha defensat que l'oposició als mateixos s'ha de fer sempre "de forma pacífica". "La violència no està mai emparada ni permesa", ha asseverat.

El conseller s'ha referit especialment als fets que van tenir lloc a la comissaria de Vic i ha afirmat que aquesta "exemplifica la magnitud de la tragèdia". En aquest sentit, tant ell com el comissari Joan Carles Molinero han afirmat que no s'havien produït uns fets similars mai abans contra una comissaria de la policia catalana, que Sàmper ha recordat que és una "institució" i ha lamentat que va quedar "literalment destrossada". Ha mencionat també que es va haver de fer sevir el codi '33', que només s'utilitza "en situacions d'extrema gravetat".

D'altra banda, ha concretat que quan van començar els incidents, a l'interior de la comissaria de Vic hi havia una dona i la seva advocada per denunciar uns fets relacionats amb violència masclista. Les dues dones van ser traslladades al primer pis i protegides de les pedres que ha afirmat van arribar fins a l'oficina d'atenció ciutadana.

Actituds "molt violentes"

Molinero ha explicat que es van produir 32 concentracions arreu del país i que totes van tenir un caire pacífic però que "ràpidament" es van transformar en manifestacions amb "actitud molt violentes i agressives" contra els policies. I és que segons tots dos hi va haver violència "molt desmesurada", en paraules de Molinero, qui també ha lamentat que aquests episodis han anat en augment en els darrers temps.

El comissari ha confirmat que es treballa "intensament" per identificar els autors d'aquests aldarulls –ja s'han produït 18 detencions- i posar-los a disposició de l'autoritat judicial. "Tindrà conseqüències", ha dit.

En aquest sentit, Sàmper el conseller s'ha limitat a dir que si la Generalitat s'ha de personar per atemptat a l'autoritat o desobediència era una qüestió que ara no tocava i que haurà de resoldre el futur Govern. Ha afegit que, legalment, és obligatori per part de la Generalitat defensar els seus funcionaris. D'altra banda, ha explicat que també s'investigarà si s'han pogut produir actuacions incorrectes per part d'alguns agents, per exemple, sobre el llançament de bales de 'foam'.

Pau social i manifestacions pacífiques

Tant Sàmper com Molinero han negat manca de previsió en el dispositiu d'aquest dimarts. El comissari ha explicat que estaven identificats els punts als que es podien dirigir les manifestacions, delegacions i subdelegacions del govern espanyol i jutjats, i que la comissaria de Vic va acabar sent punt d'atac per la "proximitat" als jutjats. Pel que fa a les concentracions d'aquest vespre, estan analitzant les convocatòries i dimensionant els dispositius.

Amb tot, Sàmper ha pregat que aquestes concentracions es desenvolupin sense violència ja que ha afirmat que l'única via per defensar els drets fonamentals és la pacífica. Molinero ha afirmat que si es tornen a produir aldarulls, els Mossos actuaran "de forma contundent" per aturar-los. El conseller ha reconegut també que en les d'aquets dimarts s'incomplien "absolutament" les mesures de seguretat per la covid i és que ha confirmat que no havien estat comunicades i no s'havia pogut treballar en aquest sentit amb els organitzadors.

Canvis en el model de comissària

Sàmper ha explicat també que s'ha demanat un estudi "urgent i ràpid" sobre el model de comissaria de Mossos. Segons ell, el model actual es basa en un "plantejament de proximitat" entre agent i ciutadà "que segurament per poder desenvolupar-se requereix d'un moment diferent del que avui es viu". Per això, s'estudiaran què es pot millorar per incrementar la protecció dels agents.