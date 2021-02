El Regne Unit ultima una desescalada que serà completa al juliol

El primer ministre britànic, Boris Johnson, està preparant una desescalada per etapes del confinament imposat per la covid que faria que la malmesa economia del Regne Unit tornés a funcionar per complet al juliol, segons ha informat el Daily Mail, citant plans del Govern.

El coronavirus, que va sorgir a la Xina a finals del 2019, ha matat 2,4 milions de persones arreu del món, ha canviat la vida normal per a milers de milions i ha portat el Regne Unit a la seva pitjor caiguda econòmica en 300 anys.

Johnson, que establirà el camí per començar a sortir de la tancada el 22 de febrer, va dir que el pla de sortida serà cautelós però irreversible. El Regne Unit ha vacunat 15,6 milions de persones amb una primera dosi fins ara.

El rotatiu apunta que l'obertura limitada de la tancada començarà a l'abril amb els lloguers de vacances i la reobertura d'hotels més grans, tot i que els pubs, bars i restaurants haurien d'esperar fins al maig. Es podrien reprendre alguns esports, com el golf i el tennis. La reobertura total dels pub començaria a principis de juny.



El teletreball es manté

«És possible que les empreses d'oci no tornin a la 'normalitat general' fins al juliol segons un full de ruta per sortir del bloqueig», segons informa el 'Mail', tot i que va dir que Johnson encara no havia pres la decisió final. «S'espera que se li digui al personal de l'oficina que continuï treballant des de casa quan el primer ministre doni a conèixer el seu full de ruta», assegura el rotatiu. «El missatge 'treballa des de casa si pots' continuarà en el futur previsible», afegeix.

Johnson, que va advertir a les persones que es prenguin amb cautela els informes dels diaris sobre els seus plans, ja que encara no s'ha pres una decisió final, diu que vol veure més dades sobre com el llançament de la vacuna està afectant el desenvolupament de les malalties greus i les morts.

Fins ara, hi ha algunes dades d'Israel al respecte, però no els suficients del Regne Unit per estar absolutament segur de l'impacte, va dir dilluns Chris Whitty, el principal assessor mèdic del Govern.

L'alleujament de les restriccions més estrictes en temps de pau a les llibertats personals en la història moderna d'Anglaterra anirà acompanyat d'un programa de proves massives. Les escoles reobriran el 8 de març.