Segona nit de protestes i destrosses a Barcelona per l'empresonament de Hasél

Segona nit d'aldarulls als carrers del centre de Barcelona amb llançament d'objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia en el marc de les protestes per l'empresonament del cantant de rap Pablo Hasél. Una concentració a Jardinets de Gràcia ha derivat en una manifestació d'unes 2.200 persones, segons l'Ajuntament, que ha baixat per Passeig de Gràcia fins a Via Laietana.

En aquest punt i a plaça Urquinaona hi ha hagut els primers enfrontaments amb la policia, amb barricades construïdes amb mobiliari urbà i els primers contenidors cremats. Els Mossos han resposta amb trets de bales de foam i dispersant els manifestants amb les furgonetes.

A la zona de la ronda Sant Pere amb passeig de Gràcia els manifestants han tret tanques d'una obra i les han utilitzat per construir diverses barricades. També han cremat contenidors en aquest punt i i a la cantonada del carrer Diputació amb Pau Claris.

A banda, a la zona de rambla Catalunya amb plaça Catalunya i a la Borsa de Barcelona hi ha hagut llançament de pedres a la línia policial. A via Laietana amb Urquinaona han provocat danys a diverses motos que hi havia aparcades, que han quedat al mig de la via.

A més, un grup ha accedit a un hotel de passeig de Gràcia i hi ha causat destrosses. També n'han provocat a botigues pròximes.

S'ha provocat incendis a diversos punts, alguns dels quals de grans dimensions i pròxims a edificis.

Càrregues de la policia durant la manifestació a Madrid

Paral·lelament, a la capital de l'Estat, la Policia Nacional ha carregat contra els manifestants que s'han concentrat aquest dimecres a la Puerta del Sol de Madrid en contra de l'empresonament de Hasél. La manifestació ha congregat mig miler de persones, algunes de les quals han intentat traspassar la línia policial. També hi ha hagut llançament d'objectes de tot tipus, com ara ampolles de vidre o pedres.

Captura d'imatge de càrregues policials a la plaça del Sol de Madrid

Els agents de la Policia Nacional han respost amb diverses càrregues i trets de salves. En el marc dels enfrontaments hi ha hagut almenys un ferit. Hi ha un fort dispositiu policial que intenta recuperar la Puerta de Sol.

Els manifestants de Girona llancen ampolles de vidre i petards i els Mossos responen amb foam

La manifestació en contra de l'empresonament de Pablo Hasél a Girona ha tornat a derivar en aldarulls aquest dimecres. Els manifestants han llançat ampolles de vidre i pirotècnica a la zona de la subdelegació del govern espanyol i també han calat foc a papereres de la plaça Mercadal. A més, han muntat barricades en carrers adjacents i han desmuntat una bastida d'una obra per tallar el carrer Santa Clara i per fer llançaments contra els Mossos d'Esquadra, que els persegueixen pels carrers del Barri Vell. També ha format barricades amb contenidors de vidre al Pont de Pedra, llançant ampolles als agents, que responen amb trets de foam. La concentració ha començat a la Plaça U d'Octubre, i d'allà s'ha mogut cap a la subdelegació, als jutjats i ha tornat de nou al punt inicial. En veure els primers llançaments d'objectes, els Mossos han avisat llavors d'una actuació policial imminent i han entrat a la plaça amb les furgones per dispersar els manifestants.

Unes 200 persones es concentren a la Plaça Major de Vic en un ambient relaxat i sense aldarulls



Al voltant de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la Plaça Major de Vic per reclamar la llibertat del raper, però també de les persones detingudes ahir a la capital d'Osona. Els concentrats s'han citat a dos quarts de vuit del vespre a la plaça del Pes, però s'han desplaçat fins a la Plaça Major on s'han sentit crits de 'Llibertat detingudes', 'Llibertat Pablo Hasél' i 'Fora les forces d'ocupació'. Durant la protesta ha regnat un ambient relaxat i sense aldarulls. A la Plaça Major no s'hi ha vist un dispositiu policial especial. Sí que s'ha reforçat el dispositiu davant dels jutjats de Vic i la comissaria dels Mossos amb diverses furgonetes, on aquest dimarts va haver-hi aldarulls.