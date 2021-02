El SEM atén 33 ferits en els aldarulls per l'empresonament de Hasél, dels quals 8 van ser traslladats a un centre mèdic

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 33 ferits en els aldarulls que es van produir en diferents punts de Catalunya després de les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél. Del total, 32 van ser lleus i un menys greu; i vuit van requerir trasllat a un centre mèdic. Per territoris, a Barcelona va fer 11 assistències i quatre trasllats, a Vic 15 assistències, a Lleida cinc i tres trasllats, a Reus una assistència i un trasllat i a Girona una assistència.



Sàmper, Trapero i Ferrer es reuneixen a Egara per analitzar els aldarulls



El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, i el director general de la policia, Pere Ferrer, es troben reunits amb altres comandaments per analitzar els aldarulls d'aquest dimarts a la nit. La reunió se celebra al complex Egara, a Sabadell (Vallès Occidental), segons ha informat el Departament d'Interior.



Almenys onze detinguts en els aldarulls a Lleida, Barcelona i Vic



Almenys onze persones han estat detingudes aquest dimarts a la nit en el marc dels aldarulls que hi ha hagut a Lleida, Barcelona i Vic per l'empresonament del cantant de rap Pablo Hasel, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Vuit de les detencions s'han practicat a Lleida, mentre que n'hi ha hagut dues a Barcelona i una altra a Vic. També hi ha hagut aldarulls a Girona, però de moment no ha transcendit si hi ha hagut detinguts. A banda, els Mossos d'Esquadra han informat que cinc agents del cos han resultat ferits en el marc dels aldarulls, que han comportat llançament d'objectes, crema de contenidors i vandalisme a seus bancàries i vehicles, entre d'altres. Tres dels mossos han estat ferits a Barcelona, i els altres dos a Lleida.