Un total de 82.101 alumnes faran entre aquest dimecres i dijous les proves d'avaluació de 4t d'ESO

Un total de 82.101 alumnes de 1.093 centres educatius faran entre aquest dimecres i aquest dijous les proves d'avaluació de 4t d'ESO. Aquesta avaluació determina el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'ensenyament obligatori però es tracta d'una diagnosi i no marquen la superació o no de l'etapa. Les competències que s'avaluen són la lingüística, en català castellà i llengua estrangera i aranès a l'Aran; la matemàtica i la cientificotecnològica. Aquest dimarts es faran les proves de matemàtiques, llengua castellana i estrangera. Com a novetat i degut a la pandèmia, aquest any els aplicadors seran professorat del propi centre, mentre que en edicions anteriors eren externs. L'objectiu és no trencar grups de convivència.

El curs passat va ser la primera vegada que els correctors tenien el suport d'una plataforma digital per dur a terme el procés de correcció. Enguany, es mantindrà aquesta metodologia, a través d'una aplicació informàtica que permetrà la correcció de les preguntes obertes i de les redaccions. Aquest procés agilitza la correcció, tant de la part tancada que es fa automàticament, com de les preguntes obertes que fan els correctors.

Aquest dijous les proves continuaran amb les de competències en llengua catalana, l'àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l'Aran.

En les proves de competència català, castellà i aranès s'avalua la comprensió lectora i l'expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l'obtenció d'informació, la interpretació de la informació, la reflexió i valoració; i en l'expressió escrita la redacció.

Pel que fa a la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l'ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a matemàtiques, s'avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. En aquest sentit, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d'operacions bàsiques, símbols, i formes d'expressió i de raonament matemàtic.

Per últim, la prova cientificotecnològica consta de diferents activitats d'explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, de reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i d'interpretació de la informació de caràcter cientificotecnològic.

Per territoris, hi participaran 14.489 alumnes del Consorci d'Educació de Barcelona, 11.329 dels serveis territorials del Vallès Occidental, 10.047 del Maresmes-Vallès Oriental, 9.214 del Baix Llobregat, 9.143 de Barcelona Comarques, 8.526 de Girona, 7.385 de Tarragona, 5.974 de Comarques Centrals, 4.297 de Lleida i 1.697 de les Terres de l'Ebre.