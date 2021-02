DIRECTE | L'aterratge del Perseverance a Mart, a quina hora és?

El tot terreny Perseverance, aterrarà aquest dijous 18 de febrer a la nit a la supefície de Mart. El llançament de la missió va tenir lloc el juliol del 2020 i avui, un any i mig després, arribarà al planeta vermell. La NASA començarà a retransmetre en directe a les 20 hores el programa «Juntos perseveramos» just abans del descens. L'aterratge, pròpiament, és previst per a les 21.30 h.

En aquesta mateixa pàgina de Regió7 podràs seguir en directe a partir de les 20 hores tota l'operació a través de la senyal de Youtube ofert per la NASA.

Un cop la nau toqui terra, de dins en sortirà el robot 'Perseverance', un tot terreny molt de similar al Curiosity que la NASA va llançar l'any 2011. Aquest aparell disposa de sis rodes, 23 càmeres i material científic per recollir mostres del Cràter Jezero, una zona rica en sediments, ideal per buscar biosenyals a Mart.

La missió Mars 2020 Perseverance pretén rastrejar l'existència de vida microbiana, a més d'obtenir dades i imatges del planeta vermell. A més, s'estudiarà el clima, la pols i les condicions ambientals de Mart, i si hi ha aigua subterrània o si es pot produir oxigen en l'atmosfera per a futures expedicions.

Així serà l'aterratge

A 130 km: entrada a l'atmosfera

Deu minuts abans d'ingressar en l'atmosfera de Mart, el Perseverance se separarà de l'etapa de creuer, que li ha subministrat combustible durant el viatge. El ròver quedarà llavors connectat exclusivament a l'etapa de descens, protegits tots dos per dos escuts; un de superior i un altre d'inferior tèrmic. A uns 130 km de la superfície de Mart, la missió entrarà a l'atmosfera a una velocitat de 20.000 km/h. La fricció elevarà la temperatura a 1.300 °C. L'escut inferior protegirà el ròver d'aquesta calor infernal.

A 11 km: obertura del paracaigudes

Però l'atmosfera no és suficient per alentir la nau, que encara va a 1.500 km/h. A una altitud d'uns 11 km, en un moment oportú calculat en funció de la distància que quedi fins al lloc d'aterratge, es desplegarà un paracaigudes de 21 metres de diàmetre, ubicat a l'escut superior. Això frenarà l'aparell fins a uns 300 km/h.

A 9 km: separació de l'escut tèrmic

20 segons després d'obrir el paracaigudes es deixarà anar l'escut tèrmic: el vehicle que estava protegint queda exposat per primera vegada a l'atmosfera de Mart. En aquell moment entrarà en joc una tecnologia totalment nova, anomenada 'navegació relativa al terreny' (TRN): les imatges gravades en directe per les càmeres del ròver es comparen amb mapes gravats en el seu sistema i es predefineixen les zones perilloses que cal evitar. Tenint en compte aquestes dades, es decidirà on aterra el ròver.

A 2 km: fase retropropulsada

A una altitud d'uns 2 km, el vehicle de la NASA es desprendrà de l'escut posterior i del paracaigudes. El ròver se separarà de l'etapa de descens, però abans, gràcies als vuit motors que apunten cap a la superfície de Mart, haurà frenat el descens. Després de realitzar una maniobra per allunyar-se del paracaigudes, el ròver acabarà descendint verticalment al seu punt d'aterratge.

A 20 metres: separació del ròver

A uns 20 metres del terra, la velocitat serà de 2,7 km/h, més lenta que el caminar d'una persona. Després, el ròver descendirà suspès per cables gràcies a un sistema de politges durant els últims 15 segons (aquesta fase es diu 'skycrane'). El vehicle desplegarà llavors les rodes. Quan toqui terra, els cables es tallaran i l'etapa de descens s'allunyarà per caure tan lluny com sigui possible.