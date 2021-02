El Procicat manté una setmana més les restriccions actuals però permet reprendre extraescolars i lleure dels més petits

El Procicat, dirigit pels departaments de Salut i Interior, ha revisat les mesures de prevenció i control vigents en l'actual context de la covid-19 a Catalunya. En aquest sentit, ha decidit mantenir durant 7 dies més –del 22 fins diumenge 28 de febrer-, la totalitat de les mesures fins ara vigents, així com també aprovar una certa flexibilització, molt limitada, de mesures que han de permetre la represa de determinades activitats de caire social, sempre evitant l'aglomeració de persones i la interacció entre diferents bombolles. Així, d'una banda, s'autoritzen i es regulen les condicions de les activitats extraescolars i d'esport escolar, així com de les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants que es troben en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària. També s'equipara l'esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de 6 persones i participar en les competicions permeses. A més, s'inclou explícitament el terme "circ" com esdeveniment cultural per tal de no generar confusions. La situació per aquest sector, doncs, no canvia ja que ja s'estava autoritzant.

La decisió del Procicat respon a un context epidèmic marcat per una tendència a l'aplanament experimentat en els darrers dies de la corba epidèmica –i fins i tot per un mínim repunt d'alguns indicadors, com l'Rt-, després de dies en què el descens de la corba era més rellevant i continu. Arran d'aquest aparent canvi de tendència ocorregut aquests darrers dies, s'ha optat per mantenir una actitud de prudència en relació al gruix de les mesures, a l'espera de comprovar l'evolució dels indicadors durant els propers dies.

A més, en aquests moments, la pressió assistencial és encara molt alta. Aquest nivell d'ocupació, combinat amb la presència de la variant britànica més infectiva que pot revertir a l'alça la corba d'infecció, aconsella mantenir aquelles mesures que tenen per finalitat limitar la mobilitat i la interacció social per reduir el nivell de contagis i que van associades a un missatge a la ciutadania basat en la precaució i la contenció.

En aquest sentit, es manté vigent la limitació de l'entrada i sortida de persones de Catalunya, exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats, i també el confinament de perímetre comarcal. El confinament nocturn no varia i continua establert entre les 22h i les 6h.

Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, tant les terrasses com a l'interior, podran seguir obrint de 7:30h a 10:30h i de 13h a 16:30h. En la resta d'horaris, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client o per a lliurament a domicili.

En l'àmbit comercial, no es modifica el 30% de l'aforament pel petit comerç, que haurà de seguir tancat el cap de setmana; també, els centres comercials i els establiments de centres comercials de més de 400 m2.

Pel que fa a les activitats culturals, museus, biblioteques i sales d'exposicions seguiran oberts a la meitat del seu aforament. Cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts es mantenen també a la meitat de l'aforament i un màxim de 500 persones o un miler si la ventilació és òptima.

Els actes religiosos i les cerimònies civils seguiran amb un 30% de l'aforament, també amb un màxim de mig miler de persones o d'un miler si la ventilació òptima.

En l'àmbit educatiu seguiran vigents les darreres mesures. Per últim, en l'àmbit esportiu, les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden seguir oberts amb aforament al 30% i amb activitats grupals limitades a 6 persones i amb ús obligatori de mascareta; els que són a l'aire lliure seguiran oberts amb un aforament del 50% i control d'accés.