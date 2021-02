Quan és l'aterratge del 'Perseverance' a Mart? Horari i on veure'l en directe

L'arribada a Mart del tot terreny 'Perseverance', llançat el juliol del 2020, està prevista per aquest dijous dia 18 de febrer. La NASA començarà a retransmetre a les 20.00 hores el programa «Juntos perseveramos» just abans del descens, previst per a les 21:30 hores.

En aquesta mateixa pàgina de Regió7 podràs seguir en directe des de les 20.00 hores tota l'operació a través de la senyal de Youtube oferta per la NASA.

De la nau sortirà el robot 'Perseverance', un de similar al Curiosity que la NASA va llançar el 2011. Consta de sis rodes, 23 càmeres i material científic per recollir mostres del Cràter Jezero, una zona rica en sediments, ideal per buscar biosenyals.

La missió Mars 2020 Perseverance pretén rastrejar l'existència de vida microbiana, a més d'obtenir dades i imatges del planeta vermell. A més, s'estudiarà el clima, la pols i les condicions ambientals de Mart, i si hi ha aigua subterrània o si es pot produir oxigen en l'atmosfera per a futures expedicions.