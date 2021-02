Retrets i desavinences entre PSOE i Podem pel cas Hasél

L'empresonament del raper Pablo Hasél ha provocat un nou enfrontament entre els socis de l'executiu de Pedro Sánchez, que acumulen una llarga llista de desavinences públiques per les polítiques d'Igualtat, els presos independentistes, la monarquia, i l'Ingrés Mínim Vital, entre molts altres. El suport que el portaveu de Podem, Pablo Echenique, va mostrar aquest dimecres a les mobilitzacions per Hasél contrasta amb l'anàlisi de la vicepresidenta primera del govern, Carmen Calvo, que no només ha recordat que Hasél té "un historial complet" que l'ha portat a presó, sinó que ha retret a Podem que "atiï una situació on hi ha hagut ferits i detinguts". Mentrestant, el PP furga en la ferida i demana a Sánchez, que cessi Pablo Iglesias.

Les dues forces de l'executiu han expressat públicament aquest dijous aquestes diferències. Malgrat que l'equip de Pedro Sánchez va anunciar la setmana passada una reforma del codi Penal per evitar que els delictes d'expressió derivin en penes de presó, la reforma no arribarà aviat i el debat s'ha centrat finalment en els disturbis de Madrid i Barcelona.

Fonts de la part socialista de l'executiu admetien aquest dimecres que el cas Hasél és "un problema" per a la imatge de la democràcia espanyola, però la qüestió s'ha superposat a les manifestacions de la setmana passada del líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre els dèficits democràtics de l'Estat.

La qüestió ara gravita entorn de les manifestacions del portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, que aquest dimecres va mostrar "tot el seu suport als joves antifeixistes que estan demanant justícia i llibertat d'expressió als carrers. Ahir a Barcelona i avui a la Puerta del Sol".

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha respost a la Cadena Ser, on ha afirmat que si Hasel està a la presó és pel seu "historial complet", i ha recordat a Echenique que ha de ser conscient de "responsabilitat del càrrec", i "una cosa és defensar que una democràcia sigui exigent amb la llibertat d'expressió i una altra atiar una situació on hi ha ferits i detinguts".

En roda de premsa al Congrés coportaveu de Podem, Rafa Mayoral, ha evitat condemnar els disturbis, ha criticat l'empresonament de Hasel, i ha condemnat les situacions "d'impunitat" en les actuacions de les forces de seguretat, tot recordant la pèrdua d'un ull d'una manifestant a Barcelona. "Creiem que cal un procés d'aprofundiment democràtic a totes les estructures de l'Estat", ha afirmat.



El PP vol que Sánchez cessi Iglesias



Mentrestant el PP incideix en els disturbis i demana al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que cessi el seu vicepresident. El líder dels Populars ho va fer aquest dimecres a través de Twitter, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat Iglesias d'atiar moviments per "derrocar democràcies".

Les discrepàncies entre PSOE i Podem arriben després d'una setmana en què les dues formacions han fet públiques les desavinences de fons per la Llei trans i les polítiques d'Igualtat. Fonts de les dues formacions s'acusen mútuament de "deslleialtat".

El PSOE va registrar en solitari al Congrés la "Llei Zerolo" per a la igualtat de tractament i no discriminació, sense tenir en compte les tres lleis que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, tenia en preparació: La Llei LGTBi, La llei trans i la Llei d'igualtat, fet que ha provocat les crítiques obertes de Podem.

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha retret a Podem "les formes" amb què trasllada les discrepàncies a l'esfera pública i ha recordat que totes les lleis d'igualtat que s'han impulsat a l'Estat s'han aprovat amb el PSOE. Segons Calvo, és més preocupant "la forma que el fons" en les diferències amb Podem.