Tres ferits per una carta bomba a la central de Lidl a Alemanya

Una explosió a la central de la cadena de supermercats Lidl a Neckarsulm (sud-oest d'Alemanya) va deixar tres persones ferides, ha informat la policia local.Segons va informar la policia local, el succés es va produir sobre les 14.50 hores local i podria haver sigut ocasionat per un enviament amb explosius que manipulava un empleat.

Un total de 100 persones van ser evacuades de la seu –que es troba en un polígon industrial– després de l'explosió, i cap a les 16.30 hores, un equip d'artificiers de la policia va accedir a l'edifici per investigar els fets. El portaveu de la Policia de Heilbronn, Gerald Olma, va assegurar en declaracions al diari 'Bild': «Probablement es tractava d'un paquet o una carta bomba».

Els tres ferits, dos lleus i un greu, van ser traslladats a centres hospitalaris pròxims.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar un gran nombre d'ambulàncies, equips de bombers i cotxes de policia. També es va mobilitzar un helicòpter medicalitzat, segons la televisió pública regional SWR.



Una altra bomba en un magatzem d'alimentació



Aquest dimarts es va produir una altra explosió amb un ferit en un magatzem d'alimentació d'Eppelheim, una localitat a 60 quilòmetres de la central de Lidl, causada presumptament per un paquet bomba. De moment es desconeix si els dos successos estan relacionats, va informar el diari local 'Heilbronner Stimme'.

La policia no té coneixement que l'empresa hagi rebut amenaces prèvies o que estigués sent objecte d'un xantatge. L'empresa no s'ha posicionat de moment sobre els fets.