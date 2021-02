Aldarulls a Barcelona: Barricades i crema de contenidors en la quarta nit de protestes contra l'empresonament de Hasél

Les barricades i la crema de contenidors han tornat al centre de Barcelona i Girona aquest divendres en la quarta nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél. Alguns dels manifestants, a més, ha llançat objectes contra el cordó dels Mossos d'Esquadra. A la zona de Pla de Palau de la capital catalana, a més, grups violents han trencat els vidres de dues oficines del BBVA i del Banc Santander i, segons fonts del cos, també han fet llançaments d'objectes cap als veïns que els recriminaven les destrosses. A Vilafranca del Penedès, un grups de persones que participaven en una protesta han trencat les tanques de seguretat perimetrals de la comissaria de l'Alt Penedès i han tirat pirotècnia, pintura i pedres a una furgoneta dels ARRO.

Els manifestants s'han concentrat a plaça Universitat de Barcelona i, poc abans de les vuit del vespre, s'han començat a moure en direcció a la plaça Urquinaona, cridant consignes com ara 'Plaça Urquinaona, ho tornarem a fer'. Després d'arribar a Urquinaona han seguit caminant cap a Via Laietana, amb consignes com 'Llibertat Pablo Hasél' o 'A por ellos'.

Un cop a Via Laietana, la manifestació, que segons la Guàrdia Urbana ha congregat unes 1.500 persones, s'ha aturat al davant de la comissaria de la Policia Nacional, blindada amb tanques de seguretat i amb efectius policials. Després d'alguns minuts de tensió els manifestants han començat a llançar objectes contra la prefectura, una acció que no s'ha allargat gaire estona i després de la qual els concentrats han reprès la marxa.

Al capdavall de Via Laietana hi havia diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra, contra les quals també s'han llançat alguns objectes. Les furgonetes han retrocedit. Els Mossos han alertat per les xarxes socials dels llançaments de "tota mena d'objectes (pedres, ampolles)" que "grups violents" han fet contra la línia policial i han recomanat no acostar-se a la zona.

Cap a l'avinguda del Marquès de l'Argentera alguns dels manifestants han començat a muntar barricades de contenidors, que poc després han encès en una foguera de grans dimensions.

Els Mossos també han informat que hi ha hagut llançament de pirotècnia i pintura contra la línia policial davant la comissaria de Vilafranca del Penedès.

Ferit d'un cop de porra al cap el diputat de la CUP per Girona Dani Cornellà

El diputat electe de la CUP per Girona i exalcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha hagut d'anar al CAP a ser atès d'un cop al cap durant la manifestació en contra de l'empresonament de Pablo Hasel a la capital gironina. Segons ha pogut saber l'ACN el diputat té un cop fort a l'orella que li hauria fet amb la porra un agent de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra durant l'actuació policial per dispersar la protesta. Cornellà es planteja l'opció de denunciar els fets.