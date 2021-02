Les residències celebren que els avis puguin sortir, però demanen prudència

Després d'haver passat un any pràcticament aïllats, és necessari que un cop vacunats els avis puguin començar a sortir de les residències, però amb molt de compte. És com ho veuen directors de geriàtrics de les comarques centrals consultats per aquest diari, que s'han pres amb molta prudència l'autorització de Salut que des de dissabte permet a les famílies poder recollir els interns i endur-se'ls a passejar o fins i tot a dormir fora del centre.

Els professionals dels geriàtrics asseguren que aquestes sortides, als avis els aniran bé, sobretot emocionalment, però demanen la màxima cautela a les famílies per no malmetre tot l'esforç que s'ha fet amb tants mesos de restriccions, perquè si bé la vacuna els protegeix, no deixen de ser un col·lectiu molt vulnerable. Per la seva part, les residències aplicaran mesures i s'adaptaran a un protocol establert pel departament per evitar riscos en les entrades i sortides. Ara no caldrà l'aïllament en quarentena que es demanava per Nadal, però als avis que tornin de fora se'ls netejarà bé, amb una dutxa o amb una desinfecció de mans i peus, se'ls canviarà la roba i la vella es rentarà a 60 graus, «i si la sortida ha estat llarga els prendrem més sovint les constants per veure com evolucionen de salut», explica la directora de la residència Bell Repòs de Súria, Montserrat Ros. També es desinfectaran caminadors i cadires de rodes.

Aquest centre té 82 residents que han rebut les dues dosis de la vacuna tret de tres usuaris que a començament de setmana estaven pendents que se'ls subministrés la segona. «Això ens dona tranquil·litat», apunta Ros, i insisteix que amb la vacuna «estem contents però amb la boca petita» perquè diu que els avis no deixen de ser un col·lectiu vulnerable. Explica que ells també estan contents de poder sortir, «però no han perdut el respecte a la malaltia».

A la residència l'Onada El Lledoner de Sant Fruitós, dissabte ja es van iniciar les sortides «que les famílies esperaven amb candeletes, i els avis també», assegura la seva directora, Anna Boet, fins al punt que «alguns s'han emocionat i tot», tenint en compte que no sortien des de la tardor, perquè per Nadal, familiars i residents van optar per mantenir la màxima prudència i no n'hi ha cap que vagi anar a casa. «Ara que ja estan vacunats, és bo que puguin començar a fer vida social, tot i que encara es va amb una mica de por i ningú no vol arriscar-se gaire». Explica que són passejos curts, com a màxim per anar a dinar a casa [de moment cap família no ha demanat que l'avi passi una nit fora]», tenint en compte que «tampoc no es permet que vagin a bars o restaurants». En aquest centre ja s'han administrat les dues dosis als 48 residents que té.

Un canvi «molt brusc»

A la residència l'Atzavara de Sant Joan també han autoritzat les sortides, que van començar dissabte.

La seva directora, Judit Bujons, diu que aquesta obertura era necessària «després de vuit mesos de limitació, contenció i prevenció», però al mateix temps «ha estat un canvi brusc perquè d'un dia per l'altre hem perdut aquest control» en un moment en què la demanda de les famílies per treure els avis a passejar ha crescut molt. I és que, si bé a l'estiu ja es permetien les sortides, «no els motivàvem a sortir» pel risc que encara hi havia sense vacunes. Ara la situació ha canviat, però Bujons és del parer que igualment s'ha de mantenir la cautela, i demana el màxim de precaució a les famílies «perquè des que els avis surten per la porta la nostra responsabilitat queda limitada».

«Les famílies han rebut la notícia amb molta alegria», assegura la directora de la residència d'avis Sagrada Família de Manresa, Yasmine Regués, però també admet que per al personal del centre suposa «un canvi molt radical, d'un dia per l'altre», fins al punt que com a mínim durant un temps «la por no ens la traurem de sobre per més seguretat que ens doni la vacuna». Dels seus 38 residents, els que han volgut (que són la immensa majoria), ja n'han rebut les dues dosis, i tanmateix Regués demana continuar prenent «el màxim de precaucions», entre altres coses, pensant en els que no se l'han posada. Des del centre es faciliten les mascaretes FFP2 a avis i familiars, a qui també es pren la temperatura, i ara al començament se'ls aconsellen sortides en espais exteriors i amb prudència, tenint en compte que després de tant temps els avis «poden haver perdut força a les cames».

«Caldrien proves d'anticossos»

La directora de la Funació residència Sant Roc de Gironella, Montse Cutal, també celebra que els residents ja puguin sortir, però amb algunes reserves «perquè no sabem fins a quin punt han adquirit prou immunitat amb les vacunes». En aquest sentit, no les té totes, i hauria volgut que es fessin proves d'anticossos als avis per tenir la màxima seguretat. Pensa que es podria haver començat per flexibilitzar els canvis dins la residència i a partir d'aquí anar programant les sortides paulatinament, perquè «ara ens trobem de cop que a dins hem de continuar amb totes les restriccions i a fora els donem carta blanca sense saber amb qui estan ni com es relacionen».

Alguns esperaran

La Residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ha optat «per la prudència» i no deixar, encara, que els avis surtin al carrer, tenint en compte que ha patit un brot de covid en aquesta tercera onada de la pandèmia, explica la seva directora Rosa Anguera. Diu que ja són un centre verd (sense casos) «i els avis poden rebre visites», però considera que «encara no hem arribat al nivell desitjable de vacunacions» com per deixar-los sortir, tenint en compte que el brot va fer que la campanya en aquest centre comencés més tard i fins demà no és previst que s'hi comenci a administrar la segona dosi.

A la residència Sant Víctor d'Artés les sortides fora del centre dels 36 avis que hi resideixen actualment hauran d'esperar encara uns dies, possiblement pels volts de l'1 de març «perquè volem estar segurs que tothom està immunitzat» amb la doble dosis de la vacuna [alguns avis que han entrat nous encara no la tenen] i que hagin passat els deu dies de rigor després del seu subministrament, explica el director del centre, Josep Maria Macià, si és possible amb un test serològic previ que determini aquesta immunitat. I és que, si bé entén que la vacuna ofereix una seguretat molt alta, prefereix «anar en compte» i no relaxar-se del tot. Per això, també es faran testos d'antígens als familiars que vulguin acompanyar els avis en les seves sortides.

Macià considera que és bo per als avis que comencin a sortir «després de tant de temps de clausura», i que puguin parlar i veure's amb els seus familiars més enllà de les videotrucades. Diu que els avis estan bé, però que aquesta socialització «és emocionalment necessària» i beneficiosa per la seva salut.

Algunes residències també han reactivat el programa de sortides que organitzen per als avis amb menys autonomia o que no tenen família. és el cas d ela residència l'Onada El Lledoner, de Sant Fruitós, amb passejos un parell o tres de cops a la setmana que es fan respectant les sectoritzacions en grups bombolla perquè no es barregin entre ells. També se'n fan a la residència Sagrada Família de Manresa, si bé de moment el centre no s'ha plantejat recuperar les excursions i sortides llargues que es feien abans de la pandèmia per evitar riscos davant de possibles aglomeracions o les dificultats per mantenir les distàncies.

En canvi, si que es miraran de reprendre a la residència d'Artés en el moment i en la mesura que es pugui. Organitzava excursions a Montserrat, al mercat de Sant Joan, a Manresa, o al Parc de l'Agulla..., que ara es faran en grups reduïts i aproximadament un cop per setmana, com abans.

A la residència Sant Roc de Gironella no s'han deixat de fer petites sortides des de l'estiu a un parc proper que l'Ajuntament li va cedir perquè els avis poguessin fer petites passejades només amb presència del personal del centre. També es fan activitats internes per unitats de convivència, però més enllà d'això, per ara el centre no es planteja res més, i els passejos pel poble o les excursions a més distància es deixaran per a més endavant.