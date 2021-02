Sàmper planteja la revisió «urgent» del model dels Mossos

Els disturbis en les protestes per Pablo Hasél han tornat a posar en el focus l'actuació dels Mossos. JxCat –partit que està al comandament de la Conselleria d'Interior– i la CUP han qüestionat el paper de la policia catalana en aquests dies de manifestacions que han acabat amb actes vandàlics, crema de contenidors, comerços destrossats i atacs a mitjans de comunicació, com el va patir aquest dijous El Periódico protagonitzats per joves violents.

Davant aquesta situació de crítica cap al cos de Mossos d'Esquadra, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat que el Parlament faci una revisió «urgent» del model d'ordre públic a Catalunya. Sàmper, que s'ha ofert a donar explicacions sobre el tema en el marc de la Diputació Permanent, ha admès que «no es pot permetre ni pot tornar a passar» que una persona perdi un ull en una manifestació. El conseller defensa que és en el marc del Parlament on s'ha de debatre el model que convé a Catalunya i l'ha plantejat com a assumpte a abordar en aquesta nova legislatura.

El titular d'Interior ha explicat que fa més de tres mesos que els Mossos treballen en la revisió del model d'ordre públic i ha recordat que el seu departament ja investiga en quines circumstàncies va perdre un ull una noia dimarts a la nit a Barcelona, suposadament al rebre l'impacte d'una bala de foam. Aquesta investigació, ha dit, no qüestiona ningú, però «el model és millorable». «Sé que els Mossos vetllen per aquesta millora, i si detectem que l'ús del foam és millorable, no passa res per estudiar-ho, no és cap atac corporativista», ha reblat abans de tornar a expressar la seva solidaritat amb els agents atacats i ferits aquests dies.



Malestar dels Mossos

Precisament les crítiques abocades per un dels socis de Govern (JxCat) contra els Mossos han caigut malament al cos, que lamenten que l'Executiu català no els defensi. L'Associació Professional de Mossos d'Esquadra (APME) afirma en un comunicat que «fereixen més els silencis dels polítics que les pedres» dels manifestants i adverteix: «O recondueixen d'una vegada aquesta situació o farem que el cos de Mossos d'Esquadra sigui ingovernable».

L'entitat lamenta que «qualsevol motiu és vàlid per atacar amb total impunitat la policia» i adverteix: «No continuarem tolerant l'insultant silenci, ni la connivència amb qui ens ataca ni la construcció d'un relat fictici en el qual es criminalitza permanentment l'actuació policial». L'APME considera que fer públiques totes les imatges que registren els agents permetria conèixer «la realitat».



Batlle demana que el debat sobre els antiavalots es faci "en fred"

El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha demanat aquest divendres que el possible debat sobre els antiavalots dels Mossos d'Esquadra es faci de forma reposada i més endavant, no pas ara "en calent" mentre encara hi ha manifestacions violentes per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel. "Qualsevol acció policial es pot revisar", ha dit, però ha afegit també que "cal buscar el moment", i creu que ara s'ha de donar el màxim suport a la policia. Batlle també ha demanat més rotunditat en la condemna de la violència al carrer per part de partits i entitats socials.

En una entrevista a RAC1, Batlle ha opinat que els debats sobre el model policial s'han de fer "en fred" i sense prendre decisions "precipitades" fruit de "fets dolorosos o puntuals", com la pèrdua d'un ull per part d'una jove manifestant. "S'han d'escoltar totes les opinions", ha dit.

D'altra banda, el regidor tampoc creu que calgui augmentar les penes de presó pels delictes de desordres públics ni canviar el codi penal cada cop que hi ha aldarulls al carrer.

Finalment, Batlle ha dit que l'Ajuntament xifra els danys en mobiliari urbà, contenidors, semàfors i asfalt en uns 400.000 o 500.000 euros en els últims tres dies, a banda dels danys causats a establiments comercials.