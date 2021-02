El risc de rebrot al Solsonès repunta i torna a passar de mil

El risc de rebrot de covid al Solsonès ha augmentat més de 300 punts en un sol dia, i ja es torna a enfilar per sobre dels mil (1.098). Això l'ha fet avançar de la tercera a la segona posició en el rànquing per comarques, de manera que ara té l'índex més alt de tot Catalunya després de la Vall d'Aran (amb 1.539 punts).

Les darreres dades facilitades aquest dissabte pel portal de Salut Dadescovi.cat, mantenen la tendència a l'alça del risc de rebrot que ha experimentat en la darrera setmana aquesta comarca, on fa uns dies es va detectar un brot de covid que hauria contagiat com a mínim a una dotzena d'alumnes de secundària del municipi, i que es podria haver originat en una festa celebrada en el marc del Carnaval. La comarca també destaca per tenir un dels índexs de velocitat de propagació de la malaltia més elevats (la quarta de Catalunya), que les darreres dades oficials situaven a l'1,41 (el dia anterior era d'1,26), gairebé el doble que el 0,88 de la mitjana de Catalunya, que també va a l'alça.

A banda del Solsonès, també l'Anoia (512 punts), la Cerdanya (263) i el Moianès (208), han registrat un increment del risc de contagi en l'últim balanç, que en els dos primers casos es manté per sobre de la mitjana de Catalunya (aquest dissabte és de 261, i va a la baixa). Unes comarques que, tret del Moianès, també registren taxes de velocitat de contagi de les més elevades de Catalunya: l'enomenada Rt és ara d'1,57 a l'Anoia, que se situa com la tercera comarca amb l'índex més alt, i d'1,03 a la Cerdanya.

La situació d'aquestes comarques contrasta amb la que tenen al Berguedà i a l'Alt Urgell, que juntament amb el Montsià tanquen el rànquing de risc de rebrot. De fet, Alt Urgell (amb 62 punts) i Montsià (amb 59) són les úniques de Catalunya on el risc ha baixat d'alt a moderat, una frontera que oficialment marca el llindar dels 100 punts. Al Berguedà és de 105 , mentre que el Moianès (amb 208) i el Bages (amb 202),són a la part mitjana de la taula.

Pel que fa al nombre de pacients ingressats en hospitals en el conjunt de Catalunya, la xifra continua a la baixa, i aquest dissabte n'hi havia 1.944, que són 82 menys que ahir. També ha baixat de 7 el nombre de pacients a l'UCI, que és de 606 ingressats. Pel que fa a la quantitat de persones vacunades amb la primera dosi, ha augmentat de gairebé 30.000 (en són 306.419), i n'hi ha 181.356 que ja tenen també la segona.