La vacunació a sanitaris de la regió central genera menys del 2% de baixes laborals

L'administració de la segona dosi de la vacuna als sanitaris ha tingut més incidències que la primera, una afectació que ha estat més molesta en aquells que havien passat la malaltia. Els efectes després de l'administració de la segona dosi als centres sanitaris, tant de primària com de secundària, de la Catalunya Central han generat una xifra inferior al 2% de baixes laborals vinculades a la vacunació.

La Regió Sanitària de la Catalunya Central ha qualificat l'afectació de «molt baixa» quan la campanya de vacunació en sanitaris gairebé s'ha tancat i només queden serrells de segones dosis per administrar que s'aniran fent en paral·lel a la campanya en nous col·lectius.

Els pocs professionals que no s'han vacunat ho han fet per prescripció mèdica, per contraindicacions, al·lèrgies o perquè són mares que donen el pit.

Més enllà de les afectacions que han portat alguns professionals a haver d'agafar la baixa, han estat molts els que han continuat treballant malgrat tenir mal de cap, dècimes de febre i fatiga. També hi ha hagut sanitaris que s'han agafat un dia de permís l'endemà de la vacunació o han fet canvis de torn per tenir més marge per recuperar-se i no afectar el funcionament del servei.

Concretament, Salut té constància de cinc baixes a Althaia, a Sant Andreu, una; a l'Hospital de Berga, vuit; al Consorci Sanitari de l'Anoia, quinze; al Consorci Sanitari del Solsonès cap (es va administrar en divendres i hi havia cap de setmana). Dos professionals van tenir símptomes durant 48 hores i dos més no van acabar la jornada laboral després de l'administració de la segona dosi (el mateix dia).

Al Servei d'Atenció Primària Bages, Berguedà, Moianès de l'ICS hi ha hagut 19 baixes, de les quals 10 han durat 24 hores, 7 48 h i 1 de més llarga. A l'Anoia (ICS) hi ha hagut 4 baixes, de les quals una de 48 hores i les altres tres d'un dia.

Efectes secundaris

Sempre segons el Servei Català de la Salut, la majoria de les persones vacunades no presenten efectes adversos significatius. En el cas que n'hi hagi, es donen durant les primeres 24-48 hores. I, en casos molt puntuals, durant la primera setmana després de la vacunació.

Tal com es va advertir durant els assajos clínics de Pfizer/BioNTech, es produeixen molèsties al braç –al lloc de la injecció– en el 84% dels casos; cansament o fatiga en el 63%; mal de cap en el 55%; dolors musculars en el 38%; calfreds en el 32%; dolor d'articulacions en el 24% dels casos i febre en el 14%.

La vacunació a sanitaris ha tingut una incidència molt alta. Fins al 16 de febrer s'han administrat 2.712 primeres dosis a professionals d'atenció especialitzada del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, i 2.513 segones dosis. Del mateix àmbit han rebut la primera dosi 879 professionals d'atenció primària i la segona dosi, 712.

A l'Anoia, s'han administrat 1.067 primeres dosis i 808 segones dosis a professionals d'atenció especialitzada i, pel que fa a la primària, 487 primeres dosis i 365 segones.

A Althaia s'han administrat 1.852 primeres dosis i 1.836 segones; a Sant Andreu Salut, 216 i 196; a l'Hospital Sant Bernabé, 350 i 291; al Consorci Sanitari del Solsonès, 71 i 64; a l'Hospital d'Igualada, 945 i 707; a la Fundació Sociosanitària Sant Josep, 94 i 90; a l'Hospital de dia Sant Jordi, 10 i 10.

Per tot plegat, Salut afirma que els efectes secundaris provocats per la vacuna han estat «poc significatius sense que hi hagi hagut una afectació en el servei».