El Baix Llobregat és la tercera comarca barcelonina que més focs en habitatges ha registrat al gener

La comarca del Baix Llobregat ha estat, aquest mes de gener, la tercera que més incendis dins de llars ha registrat en el conjunt de la província de Barcelona. En concret, se n'han produït un total de 52, segons fonts dels Bombers. Per davant, hi destaquen el Vallès Occidental, on se n'han produït 68 i el Maresme, on el cos dels bombers hi han hagut d'actuar 55 vegades. El Barcelonès és la quarta comarca amb més incidents amb 51.

De les 620 actuacions del conjunt de Catalunya, 119 han estat a les comarques de Girona. La Selva amb 32 és on més han hagut de treballar els Bombers durant el mes de gener, seguit del Gironès i el Baix Empordà amb 24. A l'Alt Empordà n'hi ha hagut 22 mentre que a la Garrotxa han estat nou. Al Ripollès i el Pla de l'Estany s'han registrat quatre incendis.

Pel que fa a la resta de comarques de Catalunya destaca també el Segrià on n'hi ha hagut 28, Osona amb 25 o el Tarragonès amb 14. On menys incendis d'habitatges s'han produït ha estat a l'Urgell (3) i a la Terra Alta on els Bombers no han hagut d'actuar.Els incendis en habitatges s'han incrementat un 16% aquest passat mes de gener, respecte l'any passat. Els Bombers creuen que l'onada de fred i el temporal Filomena "poden haver ajudat" a fer créixer el nombre. Per això, des del cos recomanen la instal·lació de detectors de fum que permeten avisar de seguida d'un possible foc a la llar. El sotsinspector dels Bombers i cap del Servei de Prevenció, Carles Noguera, lamenta que actualment el nombre de detectors és "anecdòtic" i adverteix que és una eina "molt eficaç" per evitar que el foc es desenvolupi. Des del cos també han notat un repunt del nombre de persones mortes a dins de casa quan entren en un habitatge, des de l'inici del confinament.

Els focs en habitatge han augmentat de manera destacable a Catalunya durant el mes de gener. En concret, se n'han registrat un centenar més respecte el mateix mes de l'any passat. De 521 s'ha passat a 620 aquest 2021. De fet, el primer mes de l'any és habitualment el que més incidents d'aquest tipus registra, ja que amb la fred és més habitual l'ús d'estufes de gas o elèctriques. En aquest sentit, des del cos recorden que cal tenir cura de no enfocar els aparells cap a elements inflamables com sofàs o cortines. També és important revisar la instal·lació elèctrica, per evitar sobrecàrregues que puguin generar curtcircuits que puguin desenvolupar en un problema més greu.

Però el motiu més habitual dels focs en habitatge continuen sent les xemeneies. El sotsinspector dels Bombers i cap de Servei de Prevenció, Carles Noguera, assenyala que en moltes llars no es netegen periòdicament. Això fa que es vagi acumulant sutge i acabin encenent-se. Per això, Noguera demana que se'n tingui cura i es netegin, almenys, una vegada a l'any. "Hem de pensar que amb una guspira es pot encendre i propagar-se ràpid", concreta.

Un altre dels punts d'inici de focs en habitatge sol ser les cuines. En aquest sentit, el sotsinspector adverteix del perill d'un descuit en aquesta estança de la casa. "Quan estem cuinant, hem d'estar per la cuina, no podem despistar-nos o fer altres coses", remarca. I és que un dels riscos d'una paella que s'encén és que s'estengui a la campana.

Per tot plegat, des del cos recomanen la instal·lació de detectors de fum. Noguera lamenta que actualment aquest element és "gairebé anecdòtic" a les llars catalanes, malgrat que es tracta d'un dispositiu "essencial" per poder actuar de manera ràpida en cas d'incendi. De fet, en països com França són obligatoris en els habitatges. "Ens permet detectar l'incendi en un estadi molt inicial i això és clau", remarca Noguera.



Més morts a casa

Noguera explica que han notat un repunt de persones que troben mortes quan fan entrades en habitatges. Una situació que s'ha donat especialment arran del confinament. "Nosaltres no sabem quines són les causes de la mort, però sí que és veritat que trobem més persones que han mort a casa seva", remarca.

En aquest sentit, el cap de Servei de Prevenció dels Bombers assenyala que els serveis de teleassistència són "imprescindibles" per poder actuar a temps, sobretot amb les persones grans.