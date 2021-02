L'evolució a l'alça del risc de contagi de covid es nota fort a la regió central

L'evolució creixent de la velocitat de contagi de la covid-19 d'aquests darrers dies (l'enomenada Rt), està arrossegant bona part de la regió central, fins al punt que les últimes dades facilitades aquest diumenge pel departament de Salut (referents a la setmana que va de l'11 al 17 de febrer) confirmen la tendència creixent gairebé a tot el territori, que ja situa quatre comarques entre les deu amb l'índex més elevat de Catalunya.

Aquest indicador és especialment elevat al Solsonès, on aquest diumenge marcava 1,58 punts (17 dècimes més que dissabte), i a l'Anoia, que si bé ha experimentat un lleuger descens, l'índex continua enfilat a l'1,41, i això vol dir que cada 100 persones contagiades n'infecten 141 més. Tanmateix, les darreres dades senyalen un increment especialment fort al Moianès, on la velocitat de propagació del virus ha augmentat gairebé el doble en tan sols un dia, i ha passat de marcar 0,68 punts dissabte, als 1,22 de diumenge. Aquest salt ha situat el Moianès com a setena comarca amb l'índex més elevat de velocitat de contagi, quan venia d'una posició de gairebé a la cua.

La Rt també ha tingut un lleuger increment a la Cerdanya segons les darreres dades oficials, que situen aquest índex en 1,17 punts. La resta de comarques centrals es mantenen per sota de l'1, però amb increments en alguns casos. Al Bages ha pujat 3 dècimes i ara l'indicador marca 0,91 punts, mentre que el Berguedà (0,72) i l'Alt Urgell (0,53) són a la part baixa de la taula, amb un lleuger descens i una xifra idèntica a la del dia anterior, respectivament.



El risc de rebrot també puja

Les dades epidemiològiques que ha fet públiques aquest diumenge Salut també indiquen un empitjorament del risc de rebrot en algunes comarques, especialment marcat al Moianès amb un increment de 154 punts en un sol dia, fins arribar als 362 punts. Tanmateix, el Solsonès es manté com la comarca amb les pitjors dades de la Catalunya Central, i la segona de tot Catalunya. Després d'un increment de més de 300 punts dissabte i de 55 aquest diumenge, el risc de rebrot al Solsonès se situa ara als 1.143 punts, només superat per la Vall d'Aran, amb 1.748.

Igualment, el risc de rebrot es manté per sobre dels 261 punts que es registren en el conjunt de Catalunya, tant a l'Anoia (458 i amb un lleuger descens), com a la Cerdanya (306 punts, 43 més que el dia anterior). El Bages ja se situa per sota (amb 169 punts), i el Berguedà ha baixat per primer cop dels 100 punts (91), de manera que ha passat de la fase de risc alt a la de risc moderat, on també es troben la Segarra (92), el Montsià (73), i l'Alt Urgell, que amb 66 punts tanca el rànquing de comarques pel que fa al risc de rebrot.



Menys ingressats a les UCI

Les dades suposen un descens del nombre d'ingressats a les UCI per sota dels 600 per primer cop en molts dies. Ara són 593 (13 menys que dissabte), però en canvi, hi ha hagut 27 hospitalitzats més en planta respecte d'ahir, fins a un total de 1.971 persones.

També s'ha informat de 59 noves defuncions per coronavirus a Catalunya, la qual cosa eleva fins a 20.470 el nombre total de morts com a conseqüència d'aquesta malaltia des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als nous contagis, s'han declarat 1.234 casos confirmats per PCR o test d'antígens, mentre que la incidència de la malaltia a 14 dies continua a la baixa, i passa de 304 a 293.

El conjunt dels indicadors epidemiològics apunten a un canvi de tendència en el descens de la corba epidèmica, tenint en compte que també puja la positivitat de totes les proves de covid, que ha passat dels 4,46 punts de dissabte, als 4,77 d'ahir.