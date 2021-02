Sàmper critica que les protestes per Hasél han «degenerat» en vandalisme

Aquest diumenge el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha carregat amb duresa contra els actes de vandalisme i de saqueig que es van produir dissabte a la tarda al centre de Barcelona el cinquè dia de protestes després de l'empresonament del raper Pablo Hasél. En declaracions a RAC-1, Sàmper ha criticat que hi va haver «una degeneració del que havia sigut una manifestació» per derivar cap a «el vandalisme, els robatoris i el pillatge».

«Tinc la sensació que estem davant una confusió de conceptes. Sovint pensem que no hi ha límits. I tots els drets tenen límits. Ahir vam arribar a un punt àlgid: vam presenciar els robatoris en directe», ha dit el conseller. Aquest migdia, representants del departament tenen previst reunir-se amb sindicats dels Mossos d'Esquadra per mirar de millorar les relacions amb el cos policial, ja que molts agents s'han sentit abandonats per part dels governants al veure criticades les seves actuacions fins i tot per part de formacions polítiques que integren el Govern.



«M'he quedat sol»

«El que hem vist aquesta setmana no és dret de manifestació. Anar a una comissaria dels Mossos és una cosa que no s'ha vist mai. Això ha degenerat molt», ha prosseguit Sàmper amb les crítiques. I, en aquesta línia, ha rematat que la soledat del conseller és enorme. «M'he quedat sol. És evident que hi ha hagut certes conductes no recriminatòries de com s'han exercit aquests drets [de manifestació]», ha afirmat.