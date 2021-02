Presó per a un dels 27 detinguts a Barcelona que han passat a disposició judicial aquest dilluns pels aldarulls

El jutjat de detinguts 2 en funcions de guàrdia a Barcelona ha acordat presó per a un dels 27 arrestats que han passat a disposició judicial aquest dilluns pels aldarulls dels dies 20 i 21 de febrer a la capital catalana. La magistrada ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'únic detingut per al qual la fiscalia havia sol·licitat aquesta mesura. La resta ha quedat en llibertat amb compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial. La causa està oberta pels delictes de desordres públics, danys, atemptat a l'autoritat, resistència, furt i robatori amb força.