El PSC manté obertes les negociacions amb la resta de partits i es postula per presidir el Govern i el Parlament. La formació ha defensat aquest dilluns que va ser el partit més votat a les eleccions del 14-F i creu que li pertoca presidir la cambra legislativa, així com l'executiu. La viceprimera secretària de la formació, Eva Granados, ha insistit que continuen apostant per un pacte "progressista" encapçalat pel seu candidat, Salvador Illa. "La ciutadania ha de poder passar pàgina, nosaltres apostem per una reconstrucció social i una reactivació econòmica per sortir de la crisi", ha defensat.

Illa ja ha mantingut una primera reunió amb l'equip negociador dels comuns, amb qui es tornarà a trobar aquest dimecres. Paral·lelament, el PSC ha explicat que estan contactant amb la resta de formacions, a excepció de Vox, per buscar suports de cara a les pròximes setmanes, quan han de tenir lloc la sessió d'investidura. "Volem que allò que va decidir la ciutadania es traslladi a una majoria al Govern de la Generalitat", ha subratllat Granados.

Un altre dels objectius dels socialistes és la presidència del Parlament, la qual consideren que és "legítima" per la força més votada. "Demanarem que la majoria d'esquerres es traslladi a la màxima instància del poder legislatiu del nostre país", ha afegit la viceprimera secretària del PSC. En aquest sentit, ha explicat que aquest pròxim dijous faran una reunió del plenari del grup i posaran sobre la taula diverses propostes d'ordenació i els noms de les persones que podrien assolir els càrrecs.

Preguntats per la relació amb ERC i el suport que necessitarien els socialistes per investir Illa, Granados ha assenyalat que treballen "al 100%" per presidir la Generalitat i que, de moment, tot plegat es troba en una fase de converses. Això sí, ha recordat que tot implica buscar "acords", ja que Catalunya té les seves competències, els seus òrgans i els seus representants. "Això no va de gestos ni canvi de cromos", ha reblat.