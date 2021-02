El Comitè d'Afers Jurídics vota a favor d'aixecar la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí

El Comitè d'Afers Jurídics del Parlament Europeu demana l'aixecament de la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Segons ha confirmat el president del Comitè, l'eurodiputat de Cs Adrián Vázquez, 15 membres han votat a favor, 8 en contra i 2 s'han abstingut. Així, s'ha aprovat la proposta del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki. Així, el suplicatori passa ara a mans del ple del Parlament Europeu previst per la setmana del 8 de març. Si finalment s'aprova, les justícies belga i escocesa podran examinar la petició d'extradició d'Espanya que pesa sobre els tres independentistes.

Fa un any que el Tribunal Suprem va demanar a la cambra europea l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí per poder reactivar les euroordres del cas de l'1-O. Tots tres volen que l'Eurocambra els hi mantingui la protecció parlamentària i denuncien que la causa de l'1-O és una "persecució política", que el Suprem no té competències i que hi ha "irregularitats" en el procediment del suplicatori.