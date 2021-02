Els independentistes acusen Joan Carles I d'estar implicat en el 23 F

ERC, EH Bildu, Junts, CUP i BNG no participaran aquest dimarts en la commemoració del cop d'Estat del 23 de febrer a què assistirà Felip VI, perquè consideren que l'objectiu principal és «blanquejar» la monarquia. Les formacions independentistes i nacionalistes han acusat el rei emèrit d'estar implicat en els fets que van ocórrer fa 40 anys i han criticat que encara hi hagi informacions classificades que impedeixen conèixer el que va passar amb exactitud aquell dia.

«D'aquí a molt poc se sabrà el paper real de la Casa Reial en el 23-F», ha sentenciat el portaveu dels republicans catalans, Gabriel Rufián. A continuació, el seu homòleg al BNG ha assenyalat que l'acte que tindrà lloc a la Cambra baixa només busca «l'emblanquiment d'aquesta monarquia anacrònica i corrupta». A més, ha assegurat que hi ha «evidències» sobre la implicació de Joan Carles I «en un cop d'Estat del qual es va apartar quan va veure que fracassava».

En la mateixa línia, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha denunciat que «mentre els joves lluiten per un futur més digne», amb referència a les protestes de l'última setmana per la condemna al raper Pablo Hasél, al Congrés «s'està fent un homenatge al rei d'Espanya i a un mite fundacional de la democràcia espanyola basat en la mentida, la corrupció en el poder militar». Tot seguit ha avisat que «no hi haurà pau mentre s'honori el rei corrupte i es reprimeixi els joves que lluiten per un futur democràtic i en dignitat».



Anomalia democràtica

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha criticat durament aquests partits per no voler participar en la commemoració d'«un gran triomf» de la democràcia espanyola. «Avui no estaran aquí els nacionalistes i separatistes, perquè realment no celebren que la democràcia espanyola resolgués aquest repte i es consolidés, perquè ells aspiren a destruir-la», ha explicat la presidenta taronja. A més, ha aprofitat per atacar el Govern de coalició per tenir aquestes formacions com a «socis permanents i estables».

De manera ràpida, Arrimadas també ha volgut agrair al rei emèrit la seva «intervenció decisiva» fa 40 anys. «La nostra democràcia va vèncer i es va consolidar», ha sentenciat, abans d'assenyalar que no podem donar per descomptada la democràcia actual: «Cal regar-la cada dia. Tenim el deure i obligació de cuidar-la i protegir-la».