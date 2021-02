La NASA divulga el primer vídeo de l'arribada del rover 'Perseverance' a Mart

Quatre dies després que la NASA toqués terra amb èxit a Mart a bord de la sonda robòtica Perseverance, el món ha pogut veure els primers vídeos de l'històric aterratge al planeta vermell. «Els volem fer partícips d'aquest viatge. Són vídeos realment sorprenents. És la primera vegada que hem pogut capturar un esdeveniment com l'arribada a Mart», ha dit a tall de presentació Mike Watkins, director del Laboratori de Propulsió a Raig de l'agència espacial a Pasadena (Califòrnia).

Els 3 minuts i 25 segons de metratge mostren en alta resolució el descens de la nau fins a la superfície marciana. Des del moment en què es va desplegar el paracaigudes per alentir la seva aproximació, quan la sonda es trobava encara a 12 quilòmetres del cràter escollit a l'hemisferi nord del planeta per començar l'exploració, a l'instant que s'aixeca la pols de la superfície segons abans de l'aterratge. Una superfície marró amb esclats vermellosos, no gaire diferent d'un desert rocós emmarcat per turons que s'aixequen en la distància. «Touchdown confirmed» (aterratge confirmat), van cridar llavors a tall de celebració els científics de la NASA.

Durant el descens els micròfons de la nau no van funcionar, però el problema es va acabar reparant una vegada a terra. El resultat és el so de les primeres ràfegues de vent preses a Mart, una altra fita per a l'exploració especial. Des de l'aterratge de dijous, la missió avança sense contratemps inesperats, segons els enginyers de la NASA. «La 'Perseverence' es troba bé de salut, totes les seves activitats prossegueixen com havíem planejat», ha afirmat Jessica Samuels, una de les responsables de la missió.

Durant el cap de setmana la nau ha executat més 5.000 ordres enviades des del centre de control i ha obtingut més de 30 gigues de dades amb informació sobre Mart, incloses unes 23.000 imatges del planeta. La Perseverance s'ha instal·lat al costat del cràter de Jezero, situat a uns dos quilòmetres del que va ser fa més de 3.000 anys el delta d'un riu. La NASA pretén recollir roques i altres restes químiques per analitzar si un dia hi va poder haver microbis vius al planeta vermell.

Fins ara la sonda només havia enviat fotografies. La seva primera selfie va arribar el mateix dijous de l'aterratge. «El moment que el meu equip va somiar durant anys, ja és una realitat», va escriure a Twitter l'equip de la NASA al capdavant de la missió per il·lustrar la imatge que mostra el trepidant descens a la superfície. Els set minuts de terror de l'aterratge van concloure amb una foto disparada des del 'jetpack' en la qual es mostra el robot des de dalt moments abans que les seves rodes toquessin terra.