Un periodista resulta ferit a la manifestació proHasel a Barcelona pel llançament d'una ampolla

Un periodista ha resultat ferit a Barcelona pel llançament d'una ampolla per part d'un grup d'encaputxats en la vuitena manifestació convocada contra l'empresonament del raper Pablo Hasel. L'incident ha tingut lloc al carrer Villarroel 202. En la mateixa zona, un grup ha efectuat llançaments d'ampolles contra la línia policial i han fet barricades amb contenidors. Els Mossos han carregat contra els manifestants després de diversos advertiments per megafonia. A Vilanova i la Geltrú un grup de violents ha trencat vidres de la plaça de les Cols, ha fet pintades a entitats bancàries i establiments comercials a la Rambla Principal i ha llançat pintura i pedres a la línia policial situada a la caserna de la Guàrdia Civil.



"Marxem per tornar!"

Després d'una setmana de protestes per tot Catalunya, des del perfil de Telegram ACABem la partida han emès un comunicat en què auguren un cap de setmana "intens fora de Barcelona", amb accions a Girona, Lleida i Tarragona. També han demanat estar atents al canal i tenir una motxilla preparada per "si cal sortir al carrer". "Marxem per tornar!", han afegit.

En el mateix text recorden que no només surten per Hasel, sinó perquè se'ls escolti "d'una vegada" amb l'objectiu que es pugui "construir un futur millor". "Vindrà repressió, però també vindran victòries", asseguren.