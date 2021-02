Les xifres de contagi s'enfilen al Solsonès i cauen al Bages i al Berguedà

Les xifres de contagis al Solsonès fa una setmana que s'enfilen cada dia més mentre que el Bages i el Berguedà mantenen una tendència contrària.

El Centre Sanitari del Solsonès ha detectat 55 casos positius de coronavirus en una setmana, 22 més que la setmana anterior.

La gran majoria han estat diagnosticats a partir de 488 tests PCR, excepte tres, que han tret a la llum 36 test d'antígens.

Són valors que evidencien una elevada velocitat de contagi de l'epidèmia a la comarca i una incidència del virus que es resisteix a disminuir. A la capital comarcal, l'índex de risc de rebrot triplica el de la regió sanitària i continua en 1.097 punts. La taxa de reproducció és d'1,56, superior a la mitjana.

Pel que fa a l'àmbit educatiu, hi ha sis grups escolars confinats, un de 5è d'Arrels Primària, dos de 3r i 4t d'ESO d'Arrels Secundària, un de 2n de Batxillerat del mateix centre i un grup de sis alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Francesc Ribalta.

També s'ha confinat la primària de l'escola Aiguadora de Navès. Val a dir que el cribratge realitzat a Arrels Secundària va consistir en 283 tests, que van donar un total de tres positius, dos alumnes i una docent.

La detecció d'11 positius en una mateixa aula de secundària la setmana passada va dur l'Ajuntament al tancament de les instal·lacions municipals d'Esports i l'Escola de Música fins al dia 7 de març com a mesura d'urgència per limitar la barreja de grups bombolla i frenar la propagació del virus.

Al Bages, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat, el risc de rebrot ha caigut fins a 191 punts -191 casos per 100.000 habitants- quan el 12 de gener estava a 907.

Pel que fa al Berguedà, les dades d'ahir mostraven un risc de rebrot de 75 punts, la millor dada des dels 70 punts registrats el dia 11 de novembre.

Berga ha registrat 8 casos positius diagnosticats amb PCR els últims 7 dies (-12) i també s'han comptabilitzat 27 casos en els darrers 14 dies (-27). Actualment, l'índex de risc de brot és de 69 punts. Es tracta d'un nivell considerat baix, que s'ha reduït en gairebé 140 punts respecte la setmana anterior (209). La taxa de reproducció de l'epidèmia ha baixat fins als 0.48 punts. Aquest índex s'obté de la mitjana de persones que s'infecten a partir d'un mateix cas. Si aquest valor se situa per sobre d'1, l'epidèmia creix, mentre que si es troba per sota d'1, l'extensió del virus baixa.

L'Ajuntament de Berga ha destacat la davallada positiva de les xifres de la pandèmia, però ha demanat mantenir la prudència. Els números conviden a l'optimisme però ha fet una crida a la coresponsabilitat.

Ahir, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya va créixer quatre centèsimes, fins a 0,95, mentre que el risc de rebrot ho va fer dos punts, fins a 263, segons el darrer balanç del Departament de Salut de la Generalitat.

En paral·lel, la incidència a 14 dies continuava a la baixa i va passar de 293 a 284.

Es van declarar 693 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 507.732.

El 5,11% de les proves realitzades durant la darrera setmana van donar positiu.

Es va informar de 36 noves morts i el total en tota la pandèmia és ara de 20.506.

Les darreres dades comptabilitzen 2.029 pacients ingressats als hospitals, 58 més, i 588 a l'UCI, 5 menys. Els vacunats amb la primera dosi són ja 309.482 (+341) i 182.338 amb la segona (+204).

El risc de rebrot era de 296 punts entre el 5 i l'11 de febrer i baixa a 263 en l'últim interval. Pel que fa a la velocitat de contagi, en les últimes 24 hores va pujar a 0,95, per sobre del 0,83 de la setmana anterior.

La incidència a 14 dies era de 284,21 entre el 12 i el 18 de febrer, per sota dels 369,96 de l'interval anterior (5-11 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 12 al 18 de febrer n'hi va haver 10.125, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 11.751. Això situa la taxa de confirmats en 131 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (152).

Durant l'última setmana s'han fet 147.489 proves PCR i 77.502 tests d'antígens, dels quals un 5,11% han donat positiu, un altre cop per sobre del 5% i del valor de l'interval anterior (4,52%).