Manresa té les dades més baixes de morts i ingressats en 4 mesos

La darrera setmana hi ha hagut quatre morts per covid-19 a Manresa, dos a Althaia i dos a Sant Andreu. La pèrdua de vides humanes a causa de l'epidèmia no s'atura, però es tracta de la dada més minsa en quatre mesos, com també ho és la d'ingressats, 66.

També suposa, si es manté la tendència, deixar enrere la mitjana de més d'una defunció al dia als centres assistencials de la ciutat. Només cal revisar la gràfica de seguiment de l'afectació hospitalària de l'epidèmia per veure que des del 27 d'octubre tots els balanços setmanals han anat oferint, invariablement, xifres superiors de víctimes mortals en una segona i tercera onada que han fet pujar el nombre total de defuncions als centres assistencials de la ciutat fins a 390, de les quals 266 a Althaia i 124 a Sant Andreu.

Aquesta frenada en el ritme de defuncions, que s'havia mantingut a un nivell constant els darrers quatre mesos, es correspon també amb una reducció important del nombre d'ingressats a causa de la infecció.

Ahir, hi havia 66 persones ingressades a causa de l'epidèmia, de les quals 53 a Althaia i 13 a Sant Andreu.

Aquestes 66 persones són un terç menys que les 98 del dimarts 16 de febrer.

Cal retrocedir, també, gairebé quatre mesos per trobar un nombre inferior d'ingressats, els 53 que hi havia el 27 d'octubre.

Les 66 persones ingressades es distribueixen en 53 a Althaia i 13 a Sant Andreu.

Cal recordar que Sant Andreu ja va comunicar la setmana passada el tancament d'una unitat a causa de la reducció de pacients ingressats per coronavirus que havia tingut i que aquesta setmana ha mantingut la tendència a la baixa.

La unitat tancada tenia capacitat per a 17 llits i va ser reoberta el passat 19 de gener davant l'augment de pacients amb coronavirus, però amb l'actual descens en el nombre d'ingressats no era necessari que continués oberta.

Per trobar una xifra inferior a la de 53 ingressats que hi havia ahir comptabilitzats a Althaia, cal retrocedir al 3 de novembre, quan hi havia 40 ingressats.

Si fem el mateix exercici amb els 13 ingressats de Sant Andreu, en aquest cas hem de retrocedir al 27 d'octubre, quan n'hi havia la mateixa xifra, o al 20 d'octubre, dia que n'hi havia 11.

La xifra més elevada de la segona onada de la pandèmia a Manresa va ser de 156 hospitalitzats el 17 de novembre, dels quals 79 Althaia i 77 Sant Andreu.

Pel que fa a la tercera onada, prenent com a punt de partida el 15 de desembre, el major nombre de pacients hospitalitzats simultàniament van ser els 152 del 19 de gener.

Més positives són les xifres d'altes que s'han pogut donar i que fins ara han estat 2.088, de les quals 1.939 a Althaia i 149 a Sant Andreu. Són trenta-cinc més que fa una setmana, 30 corresponen a Althaia i 5 a Sant Andreu.