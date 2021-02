La recuperació econòmica: eines per afrontar la crisi

«Actualitat i perspectives econòmiques 2021». Aquest és el títol de la trobada virtual que organitzen aquesta tarda Regió7 i BBVA. L'objectiu de l'acte és donar eines de com afrontar una crisi que ha tingut conseqüències importants per a l'economia, amb el tancament de negocis, la forta davallada del turisme, l'augment de l'atur i altres factors. Molts empresaris i autònoms estan fent grans esforços per aguantar el cop. Davant d'aquesta situació, quines són les perspectives? En donaran resposta aquesta tarda dos experts de BBVA en un acte virtual dirigit principalment a empresaris.

La sessió es farà avui de 4 a 5 de la tarda i es dividirà en dues parts. La primera, anirà a càrrec de Selma Daclan, directora de Banca d'Empreses i Corporacions de BBVA, que exposarà quines són les solucions financeres que tenen les empreses en relació a la banca.

A la segona part, es podrà seguir una ponència de Pep Ruiz, economista de BBVA Research. La seva intervenció se centrarà en les perspectives econòmiques per aquest any, per tal que les empreses puguin fer una bona planificació. En aquest sentit, segons els experts, d'ara endavant es planteja un horitzó de recuperació econòmica. El ritme de vacunació i la consecució de la immunitat de grup determinaran el creixement, que tindrà un impacte diferent en cada sector. Aquest 2021 hauria de ser un any de fort repunt del creixement econòmic global, gràcies als estímuls monetaris i fiscals.





Al final de la sessió hi haurà un torn de preguntes i es donarà la possibilitat als assistents virtuals de fer arribar les seves consultes als ponents, via whatsapp.

La participació a la trobada virtual és gratuïta i només cal un registre previ. Fins les 4 de la tarda hi ha temps per inscriure's a l'esdeveniment.