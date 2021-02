Milers de persones es manifesten a Barcelona per la llibertat de Hasél, l'amnistia i drets socials

Milers de persones es manifesten pel centre de Barcelona convocats per diversos col·lectius, entre els quals Arran, la CUP, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Endavant i els CDR, amb reivindicacions com "l'amnistia total", l'autodeterminació, la dissolució dels antiavalots dels Mossos i "pa, sostre i treball". El lema de la pancarta és 'Fins que caiguin! Res a perdre, tot a guanyar'. També s'hi veuen pancartes i es fan crits per reclamar la llibertat del raper Pablo Hasel. La marxa ha recorregut diversos carrers del barri de Sant Antoni i ha entrat al Raval, on alguns manifestants han fet diverses destrosses a entitats bancàries i han bolcat alguns contenidors.

Altres motius de la convocatòria són la derogació de la 'llei mordassa', la reforma laboral, la regulació dels lloguers o contra els desnonaments. La marxa a començat cap a dos quarts de set de la tarda des de plaça Universitat.

Prèviament, s'havien convocat a les cinc columnes per sortir des de la plaça de Sants, la plaça Lesseps i la Gran Via amb Marina, que han anat arribant a la plaça Universitat.

La mobilització ha recorregut diversos carrers del barri de Sant Antoni i han entrat al barri del Raval. Entre els crits que s'han sentit durant la marxa, 'Llibertat Pablo Hasel', 'Catalunya antifeixista', 'anticapitalista' o 'Visca la lluita de la classe obrera'.

En algun moment de la mobilització, alguns manifestants han fet destrosses en algunes entitats bancàries, com ara pintades o danys als aparadors, en algun cas amb la tapa d'una claveguera, segons els Mossos. En una entitat de l'avinguda de les Drassanes hi han trencat un vidre i hi han llençat un objecte incendiari, que només ha cremat uns papers. A la Rambla del Raval, han destrossat un caixer automàtic, que han arribat a obrir.

Al carrer de les Tàpies, la manifestació s'ha topat en una línia policial, fet que ha provocat algun moment de tensió i alguns llançaments cap a la línia policial. Els agents antiavalots, però, estaven lluny i no els han arribat els objectes. Segons els Mossos, també hi ha hagut llançaments a Nou de la Rambla. Al llarg de la marxa, alguns manifestants també han bolcat contenidors. L'helicòpter dels Mossos segueix la marxa.

En diversos moments, grups de manifestants també s'han encarat amb periodistes que cobreixen la manifestació per demanar-los que no gravin.

Una vintena furgonetes dels Mossos d'Esquadra ja estaven abans de les sis de la tarda a les proximitats del punt d'inici de la manifestació i, una estona abans de l'inici de la marxa, agents dels Mossos han fet alguns registres a les sortides de plaça Catalunya.

La de Barcelona no és l'única mobilització prevista per aquest dissabte a la tarda a Catalunya en un sentit similar. A Lleida, la Plataforma Llibertat Pablo Hasel ha convocat una mobilització per a les set de la tarda amb inici a la plaça Ricard Vinyes. També estan convocades mobilitzacions a municipis com Tarragona, Girona, Vic i Sabadell.