L'ANC concentra milers de persones per reclamar un govern independentista

L'ANC ha concentrat milers de persones a la plaça Catalunya de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per reclamar un Govern d'ERC, JxCat i CUP per no "malbaratar" el resultat de les eleccions del passat 14 de febrer. Els manifestants, que eren 3.000 segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons l'organització, portaven cartells on es podia llegir "som el 52%", "independència" i "Govern de concentració nacional". La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha demanat preparar "un nou exercici real d'autodeterminació" que impliqui una confrontació no-violenta amb l'Estat. Ha dit que els darrers tres anys "no s'ha avançat gaire" i per això ha reivindicat que l'acord es faci "sobre la base de la confiança i un projecte comú".