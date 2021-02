La vacuna va als domicilis dels que no es poden desplaçar a la Primària

Avis del Xup preguntaven a les infermeres que estaven al carrer, i es desplaçaven per posar la vacuna a domicilis, si anirien a casa seva. «Li han trucat? Si és així, ja vindrem», contestaven elles. Era una escena que mostrava clarament fins a quin punt els veïns estan frisosos per vacunar-se i veure, d'una vegada, la llum al final del túnel de la pandèmia i les restriccions que han alterat la quotidianitat. Aquesta setmana s'han començat a vacunar les persones més grans de 80 anys i que tenen un grau de dependència pel seu delicat estat de salut, i equips d'infermeres s'han desplaçat als domicilis dels avis que no tenen capacitat per anar als centres que s'habilitaran per a la vacunació.

Les infermeres van anar divendres al Xup, on la tasca per arribar als avis més vulnerables adquireix molt de sentit. És un barri de Manresa apartat de la ciutat, que cal agafar el bus per arribar als Centres d'Atenció Primària, i amb una població envellida fins al punt que molts dels veïns surten poc de casa i tenen algun grau de dependència. «Gairebé no he notat la punxada!», explicava Maria Garcia, veïna del barri de 79 anys. No només ella estava satisfeta d'haver-se vacunat, sinó també els seus fills, que també hi eren presents, i també van rebre una dosi en ser les persones que es fan càrrec d'ella. «Jo soc una persona de risc, però no sabia que a mi també em posarien la vacuna. Es veu que ho han fet perquè soc un dels cuidadors», explicava Santiago Sánchez. Va rebre una altra dosi el seu germà, Pep Santiago.

Les anècdotes que explica el personal d'infermeria denoten fins a quin punt estan actuant amb persones que arrosseguen problemes de mobilitat i les dificultats que tenen per sortir de casa. «Fins i tot alguna persona que viu sola ens ha tirat la clau des de la finestra perquè les infermeres hi poguessin entrar», explica la coordinadora d'Infermeria als Centres d'Atenció Primària d'Althaia, Remei Domene. Al Xup i al Barri Antic de Manresa es troben amb aquestes situacions. «Es tracta d'organització i prioritzar, i ara estem fent aquest col·lectiu de població vulnerable», afegeix Domene.

Feina de formiguetes

Les infermeres de l'Àrea Bàsica 1; que comprèn el barri antic de Manresa i els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit; i de l'Àrea Bàsica 2, que és la de les Bases, han administrat un total de 344 dosis aquesta setmana. Això no vol dir que aquest sigui el ritme setmanal de vacunació, ja que estan a mercè de les dosis que van arribant i, de fet, la setmana vinent n'hi haurà menys de disponibles.

«Quan arribem al domicili, la gent es posa molt contenta i ens dona les gràcies. La ciutadania està esperant la vacuna i té ganes que li administrin», explicava la infermera Carme Llorens divendres, quan va anar al Xup a posar les vacunes, juntament amb Jèssica Sánchez. Es tracta d'una feina que té la seva complexitat, perquè no només és posar la vacuna. La que estan administrant és la Pfizer, que requereix una conservació i un tractament molt específics. Quan arriben al primer domicili agafen un dels pots i han de preparar les sis dosis que se'n poden extreure. A cada domicili posen tres dosis, a l'avi i a dos cuidadors, i ja preparen les vacunes per als pacients del proper lloc on aniran.

A cada àrea bàsica coordinada per Althaia hi ha dos equips de dues infermeres a cada torn. «No és la primera vegada que en poso. Ja en vaig administrar als meus companys quan es va vacunar el personal sanitari», destaca Llorens, que ja està familiaritzada amb aquest remei mèdic contra la covid.

«Som una regió sanitària que ens hem organitzat des del minut zero, i al matí fem una reunió amb els equips per coordinar la logística», destaca David Rigau, tècnic que en la lluita contra la covid fa d'enllaç amb el Departament de Salut.

Sebastián García és un veí de 65 anys reconegut com a persona amb dependència pel deteriorat estat de salut. «Si és perquè ens allargui la vida, benvinguda sigui la vacuna».

Les dues infermeres que es desplacen als domicilis, a cada àrea bàsica de salut, esperen 15 minuts un cop administren la vacuna per constatar que cap de les persones té reaccions adverses. Les autoritats sanitàries ja han dit per activa i per passiva que les vacunes són segures, i el personal d'infermeria no hi ha detectat cap problema. En la campanya, l'organització és clau, i el dia anterior ja truquen a les persones que rebran la dosi. Mentre esperen al domicili, les infermeres ja truquen a l'avi següent per avisar que en poca estona hi arribaran.

«La setmana ha anat bé i no han faltat les vacunes previstes», explicava Carme Llorens, infermera que divendres recorria pisos del Xup per administrar vacunes. «Alguns cuidadors no sabien que també rebrien una dosi, però l'organització és bona».

La vacuna Pfizer s'ha de mantenir freda. Quan les treuen dels congeladors del Centre d'Atenció Primària les dipositen en un acumulador de gel, que pesa entre 3 i 4 quilograms, per transportar-les amb cotxe, llavors el personal pren moltes precaucions. «Sobretot hem de vigilar molt un cop traiem del vial les dosis per a les vacunes. En aquell moment no podem fer cap sacsejada, i és una tasca complicada perquè, tot i el seu pes, hem d'anar a domicilis on no hi ha ascensors», explica la infermera Carme Llorens.