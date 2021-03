Felip VI i Pedro Sánchez visitaran divendres la planta de Seat a Martorell

El Rei d'Espanya, Felip VI, i el president de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, visitaran aquest divendres la planta de Seat a Martorell, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat la Moncloa a l'ACN. La visita s'havia de fer el desembre, però es va ajornar per la quarantena de Sánchez després d'haver-se reunit amb Emmanuel Macron, que va donar positiu per covid-19. L'acte protocol·lari dels dos mandataris es produeix en un moment de fricció entre la monarquia i el soci de coalició del PSOE, Podem, pels escàndols financers que rodegen el pare del rei, Joan Carles I de Borbó. Precisament, Sánchez va manifestar la setmana passada sentir incomoditat per les "actituds incíviques" de l'exmonarca, de les quals va desvincular el regent actual.

La visita també tindrà lloc després de diverses jornades d'aldarulls i protestes per l'empresonament del cantant de rap lleidatà Pablo Hasél que, entre d'altres, denuncia a les lletres de les seves cançons les presumptes actituds delictives de la família reial.