La Fiscalia es querella contra la bagenca Adriana Delgado per desobediència

La fiscalia ha presentat una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, els membres de la Mesa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós i la bagenca Adriana Delgado, que havia format part d'aquest òrgan, per haver permès el debat de dues resolucions sobre autodeterminació i monarquia.

La fiscalia els acusa de desobediència per haver admès a tràmit i permès que es debatés al ple el text de dues resolucions, una el 12 de novembre del 2019 i l'altra el 26 de novembre del 2019. A la primera hi constava un compromís amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, mentre que la segona, una resolució de resposta a la sentència del Suprem per l'1-O, reiterava la reprovació del Rei.

Segons la fiscalia els quatre membres de la Mesa no van fer cas dels advertiments dels lletrats i van permetre el debat. La fiscalia considera que s'ha desobeït la sentència 259/2015 del 2 de desembre del TC.