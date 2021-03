L'ANC concentra milers de persones per reclamar un govern d'ERC, JxCat i CUP

L'ANC va concentrar ahir milers de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per reclamar un Govern d'ERC, JxCat i CUP per no «malbaratar» el resultat de les eleccions del 14 de febrer passat. Els manifestants, que eren 3.000 segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons l'organització, portaven cartells on es podia llegir «som el 52%», «independència» i «Govern de concentració nacional».

La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, va demanar preparar «un nou exercici real d'autodeterminació» que impliqui una confrontació no-violenta amb l'Estat. Va dir que els darrers tres anys «no s'ha avançat gaire», i per això va reivindicar que l'acord es faci «sobre la base de la confiança i un projecte comú».

Milers de persones es van trobar a la plaça de Catalunya per reclamar un acord per formar un Govern independentista. Els manifestants portaven mascareta, però no es van respectar les distàncies de seguretat per evitar contagis de la covid-19 malgrat la insistència dels convocants.