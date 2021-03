Alliberen les 279 alumnes segrestades en un col·legi de Nigèria

El governador de l'estat nigerià de Zamfara, Bell Matawalle, ha anunciat aquest dimarts l'alliberament de les 279 estudiants segrestades la setmana passada en una escola de la localitat de Jangebe per persones armades no identificades. Matawalle ha assegurat en declaracions concedides a la cadena de televisió britànica BBC que les autoritats no han pagat cap rescat per a aconseguir els alliberaments i ha demanat al Govern central que reforci el desplegament de seguretat davant l'increment de la violència.

El president de Nigèria, Muhammadu Buhari, ha imposat una zona d'exclusió aèria a la regió i ha ordenat un desplegament "massiu" d'efectius militars i d'intel·ligència per restaurar la normalitat en el nord-oest del país, ha assenyalat l'assessor de seguretat nacional Babagana Monguno. El Govern "no permetrà que l'Estat fracassi", ha dit.

Hores abans i en el seu compte de Twitter, el president nigerià ha afirmat que les autoritats estan "treballant intensament per posar fi a aquests nefastos i descoratjadors incidents de segrest. L'Exèrcit i la policia necessiten el suport de les comunitats locals per a tallar de soca-rel aquesta pràctica criminal",



Altres accions armades

Hafsat Anka, una de les nenes alliberades, ha relatat en declaracions a l'agència nigeriana de notícies NAN que els seus captors van amenaçar de matar-les i menjar-se-les si es portaven malament, abans d'agregar que després del rapte van haver de caminar durant diverses hores per arribar al lloc on han estat retingudes.

"No hi havia aigua neta o bona, menjar i sentíem com que havien passat anys, encara que era el nostre primer dia. Els bandits continuaven disparant a l'aire per espantar-nos", ha manifestat Anka, qui ha ressaltat que "eren nens molt joves", tal com ha recollit el diari 'Vanguard'.

En els últims mesos, el segrest de nens per part de Boko Haram i altres grups armats ha ressorgit. Fa una setmana, 42 persones -27 alumnes i 15 membres del personal i els seus familiars-- fossin raptats en un atac contra una escola en l'estat nigerià de Níger (oest) i tres mesos després del segrest de centenars d'alumnes d'una escola en l'estat de Katsina (nord). Les víctimes en tots dos assalts van ser posteriorment alliberades.

Aquests fets han portat a la memòria el rapte l'abril de 2014 a 276 nenes d'un col·legi de Chibok, en l'estat de Borno, de les quals 112 encara romanen en parador ignorat i 164 van ser alliberades.