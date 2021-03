La bagenca Delgado, en la querella de Fiscalia a la mesa del Parlament

La fiscalia ha presentat una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, els membres de la Mesa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós i l'exmembre i actual alcadessa de sant Vicenç de Castellet Adriana Delgado per haver permès el debat de dues resolucions sobre autodeterminació i monarquia.

La fiscalia els acusa de desobediència per haver admès a tràmit i permès que es debatés al ple el text de dues resolucions, una el 12 de novembre del 2019 i l'altra el 26 de novembre del 2019. A la primera hi constava un compromís amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, mentre que la segona, una resolució de resposta a la sentència del Suprem per l'1-O, reiterava la reprovació del Rei.

Segons la fiscalia els quatre membres de la Mesa no van fer cas dels advertiments dels lletrats i van permetre els debats.

L'actual alcadessa de Sant Vicenç, ahir no va fer declaracions i es va remetre a la piulada que va fer a Twitter en la qual assegura que «el que vam fer al Parlamentcat va ser permetre el debat polític, que es pogués parlar de tot a la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Això és democràcia».

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va acusar la fiscalia de «persistir en l'error» i continuar perseguint «la veu lliure» i els «debats» a la cambra catalana. En la mateixa línia que Delgado, va dir que al Parlament «s'ha de poder i es parlarà de tot» i va assegurar que tampoc és casual que la querella per desobediència arribi ara, «després d'unes eleccions» i quan han començat les negociacions per formar govern.

Torrent va reiterar que la via per resoldre el conflicte ha de ser «política» i que els fonaments en els quals s'ha d'assentar la solució són «l'amnistia i l'autodeterminació. Torrent també va aprofitar per enviar un missatge al govern espanyol, a qui va demanar «valentia» per no deixar «que el conflicte polític estigui segrestat pels enemics del diàleg». Va afegir que la querella demostra que la fiscalia «persisteix en l'error» d'«intentar perseguir la veu lliure i el debat» al Parlament.

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar que la querella referma l'independentisme en una solució «política» al conflicte entre Catalunya i l'Estat. En roda de premsa, Vilalta va dir que la nova querella forma part de la macrocausa contra l'independentisme i va enviar suport als afectats. Va afirmar que es demostra que no es pot seguir pel camí de la judicialització i que cal apostar pel diàleg. «Calen fets en el compromís amb la desjudicialització i la represa de la negociació», va assegurar. Vilalta ha demanat acabar amb al «unilateralitat» de l'Estat, la «guerra bruta», la «repressió» i buscar l'acord.

Per la seva banda, Costa, va qualificar de «previsible» la querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres de la Mesa per permetre el debat de resolucions sobre autodeterminació i monarquia. Entre ells, ell mateix. A través de Twitter, Costa va recordar que el gener de l'any passat va dir que s'havia triat deshonor però que es tindria deshonor i conflicte.

Per la seva banda, també a través de les xarxes socials, la candidata de JxCat, Laura Borràs, va dir que la querella contra la Mesa del Parlament és «tota una declaració de diàleg» i ha recordat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va dir que la fiscalia depèn de l'executiu.

Finalment, entre els partits independentistes, la CUP va acusar la fiscalia «d'atacar» una vegada més «la sobirania del Parlament» i la seva Mesa per «proposar i ordenar debats polítics». La formació s'ha expressat a través de Twitter, on també ha assegurat que està «al costat» dels membres afectats.

La candidata de la CUP i Guanyem, Dolors Sabater, també va piular assegurant que allò que cal «perseguir» és que es persegueixi un Parlament «perquè permet debats». En aquesta mateixa línia, es va expressar el diputat, Carles Riera, qui va mostrar la «plena solidaritat» del partit amb els membres de la Mesa. «La sobirania del Parlament està en joc, cal defensar-la amb fermesa en aquest nou cicle», va subratllar.

La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, va dir que els socialistes ja van advertir de les conseqüències d'admetre i portar a debat les propostes de resolució sobre autodeterminació i monarquia.

«Està passant el que vam dir que passaria, i lamentem que la Mesa hagi estat un espai on no es tenien en compte els informes jurídics dels lletrats del Parlament», va asseverar.

Granados va recordar que, en el seu moment, el grup del PSC-Units va presentar peticions de reconsideració a la Mesa perquè creien que les propostes «no es podien portar a debat». «Ja ho sabíem, perquè havia passat en l'anterior legislatura», va remarcar.

Per la seva band,a el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va celebrar la querella i va assegurar que «l'estat de dret funciona» i tot alegrant-se de la decisió de la Fiscalia. Segons va explicar, les accions pels quals se'ls ha denunciat tenien «plena continuïtat amb resolucions del procés anul·lades pel Tribunal Constitucional», al qual els membres de la Mesa querellats haurien «desoït».

El portaveu municipal del PPC a Barcelona, Óscar Ramírez, va dir que «com en totes les actuacions judicials o querelles, esperem que la justícia actuï i respongui al més aviat possible».