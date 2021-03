El Govern estudia establir un calendari de relaxament de les restriccions fins a Setmana Santa

La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu està estudiant la possibilitat d'establir un calendari que, si les dades epidemiològiques continuen baixant la incidència de la covid-19, pugui fixar quines mesures de restriccions el poden relaxar i quan. La iniciativa permetria "planificar" i "preveure" quines condicions tindrien sectors com l'hosteleria o el sector turístic de cara a la Setmana Santa. De moment, però, el calendari és només una proposta i "no està decidit" que s'estableixi amb seguretat. Amb tot, Budó ha demanat prudència perquè les dades no permeten encara relaxar moltes restriccions. En aquest sentit, descarta, per exemple, reduir o aixecar el confinament nocturn.