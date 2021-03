JxCat insta ERC i CUP a un front comú per no tenir un Parlament «submís»

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, va fer una crida a ERC i CUP per acordar un «marc d'actuació unitari» davant la repressió contra el Parlament i va posar d'exemple la querella de la fiscalia contra membres de la Mesa de la cambra. En roda de premsa, va defensar que cal un pacte previ perquè el Parlament deixi de ser «submís» i fer un front comú per «blindar-lo». De fet, Artadi va reconèixer que la resposta a la repressió des del Parlament ha estat aquesta última legislatura una «font d'estrès» dins de l'independentisme. Davant d'aquesta situació, va apostat per «aprendre de les lliçons». També va explicar que JxCat no ha pres cap decisió sobre què farà amb les actes de Carles Puigdemont i Lluís Puig.

Artadi va afirmar que l'Estat no té cap intenció de desjudicialitzar el conflicte i que davant els resultats del 14-F, que no els han agradat, ara s'ha reprès «l'ofensiva repressiva». I en aquest context va emmarcar que «casualment» després de les eleccions s'hagi presentat la querella de la fiscalia contra la Mesa del Parlament per permetre votacions sobre autodeterminació i monarquia; s'hagi recorregut el tercer grau de Dolors Bassa i Carme Forcadell; i també ahir el Tribunal Suprem hagi demanat un informe al Tribunal de Comptes sobre els polítics presos. «Entenem que cal establir un marc de protocol i directrius davant els atacs, perquè n'hi haurà més. Fem una crida acordar com actuarem per defensar al sobirania del Parlament i abandonar un Parlament submís que no ha representat la ciutadania de Catalunya», va argumentar Artadi.

De fet, va recordar les desavinences amb ERC els últims anys sobre com el Parlament havia de fer front a inhabilitacions de diputats o a la no investidura de Carles Puigdemont. I davant aquesta situació va demanar que es posi en valor l'experiència per acordar com s'actuarà davant la repressió «sigui qui sigui el president o presidenta del Parlament». Es tracta, segons Artadi, de tenir una actuació «coherent» al llarg de tota la legislatura i evitar que hi hagi problemes dins l'independentisme cada vegada que hi hagi una actuació repressiva que afecta el Parlament.